Кто охотится на наших детей: 16-летнюю школьницу из Майкопа искали почти полгода, пока не нашли ее убийцу

Дашу убили, когда она шла из школы домой. Фото: Андрей Шопин

В Адыгее не пропадали дети. До случая с 16-летней Дашей Шопиной больше десятка лет здесь не испытывали подобных потрясений. Разбираться в причинах отсутствия такой статистики можно долго. Может, жизнь детей там ценнее...

Именно потому 25 мая исчезновение лицеистки-отличницы Даши Шопиной прогремело два года назад в Майкопе, как гром среди ясного неба.

Это бы канун последнего звонка. Даша, дочка преподавателей Адыгейского университета, пела песню на репетиции вместе со всеми в элитном лицее прямо в центре столицы республики, а потом, как всегда, пошла домой, чтобы пообедать и на тренировку по волейболу. Но ни дома, ни на тренировке по волейболу в отцовском универе так и не появилась. На единственных кадрах, которые позволили следователям и родителям отследить путь девочки, запечатлен этот момент. Даша входит в парк — больше ее никто не видел.

Спустя пару дней отец обратился к дочери через соцсети с просьбой вернуться домой. Но в ответ - тишина... И жуткие месяцы неизвестности.

Почти сразу после пропажи Даши следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Стандартная процедура, но всегда и правоохранителям, и поисковикам хочется верить - формальная.

Следователи отрабатывали не менее одиннадцати версий исчезновения школьницы. Среди них — самоубийство, вовлечение в секту, падение в реку. Вместе с полицией, спасателями и волонтерами были проверены все русла и исследованы все водоемы — всего около 28 км.

- Для того чтобы облегчить поиски в канале на майкопской ГЭС спустили воду, - спустя три месяца тщетных поисков рассказывал журналистам тогда еще глава СК по республике Адыгея Александр Глущенко.

Однако все, на что опиралось следствие — это небольшой кусочек пути Даши от ворот лицея до улицы Пушкина (камеры в системе «Безопасный город» в Майкопе, которые могли бы разгадать загадку исчезновения девочки, попросту не работали).

Ясновидцы и предсказатели отправляли отцу Даши Андрею десятки сообщений со своими версиями. А сам он эти пять страшных месяцев своей жизни начинал утро с поста на своей странице, призывая вновь и вновь искать кудрявую девочку, которая однажды не вернулась из школы.

- Даша, вернись!

Объявлениями о пропаже Даши было оклеено каждое дерево в Майкопе. Жители города прошерстили каждый уголок. И вряд ли бы тайна исчезновения ребенка когда-нибудь раскрылась, если бы в поле зрения правоохранителей не попал бывший заключенный 47-летний Андрей Курников.

В марте 2012 году он вышел из тюрьмы, отсидев 13 лет за убийство женщины и кражу. Его первую жертву правоохранители обнаружили голой на берегу реки Белой в Адыгее (там же нашли и Дашу), однако тогда доказать изнасилование не удалось. Кроме того, Курников не досидел 1,5 года до конца срока - умудрился добиться условно-досрочного освобождения.

При обыске у подозреваемого было найдено 9 мобильников, один из которых принадлежал Даше. Однако Курников всячески отрицал свою причастность к исчезновению девочки. Он утверждал, что телефон нашел в парке (там Дашу в последний раз запечатлели камеры видеонаблюдения) и решил взять себе.

Спустя некоторое время он все-таки признался в убийстве Даши и указал место ее захоронения. Но по-прежнему отрицал, что перед смертью насиловал девочку.

В тот же день, 5 ноября, тело Даши достали из-под завалов строительного мусора (его сгружают для берегоукрепления) у реки Белой. Правоохранителям вместе со спасателями и волонтерами пришлось вручную разгребать тонны отходов. Из одежды на девочке была одна блузка, а рядом - захоронены вещи.

- Вещи Дашеньки. Сомнений нет. А значит, "моя радость" больше не вернется, - написал в тот вечер отец школьницы.

Кстати, Курникова задержали в поселке Тульском Майкопского района Адыгеи, где он жил вместе с сожительницей. Он не менял образа жизни после того, как совершил преступление, и был абсолютно уверен, что его не найдут.

Спустя год после пропажи Даши Шопиной, следователи сообщили об окончании дела. 47-летнего рецидивиста посадили пожизненно. Но больше никто в Адыгее не уверен в безопасности своих детей.

- А разве убийцы, снова выходящие на свободу, это не подопечные правоохранительных органов? Кто занимается их трудоустройством, очеловечиванием? - спросили мы тогда на итоговой пресс-конференции с полицейскими и следователями после поимки убийцы Даши.

- Безопасность детей - персональная забота родителей. Нужно с детства приучать своих чад, чтобы не бродили в одиночестве в опасных местах, - ответили полицейские.

Отец Даши - Андрей Шопин - навсегда заменил свою аватарку на странице в соцсети фотографией убитой дочери.

- Дашеньке исполнилось бы 18 лет, - и в этом его сообщении - бездонное горе, которое нельзя утешить никакими словами.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Отец пропавшей в Майкопе 16-летней Даши Шопиной обратился к ней через соцсети

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