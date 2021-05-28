Людей не боятся: медведь на горном курорте чувствует себя хозяином

Скрин видео: @incident_sochi

В Сочи медведи замечены на горных курортах. Туристы сняли косолапых недалеко от канатной дороги в Красной Поляне и выложили кадры в сеть. Могут ли звери стать угрозой для человека? «Комсомольской правде» - Кубань» прокомментировали особенности поведения животных пресс-службе Кавказского биосферного заповедника.

- Медведь, если можно так выразиться, царь зверей на Кавказе, - обратили внимание в заповеднике. - Врагов в природе, кроме человека, у него нет, конкурентов – тоже, а обилие и разнообразие растительного корма сделало его нрав мирным и спокойным на протяжении большей части года.

Фото с камеры предоставлено Кавказским заповедником

В заповеднике обратили внимание, что раньше медведи, когда видели или чуяли человека, уходили обычно достаточно далеко. Но в последнее время отрицательно повлияло на ситуацию возникновение свалок пищевых отходов в местах обитания животных.

- Это привело к появлению зверей, которые постоянно питаются легкой добычей – находят съестное в мусоре, - уточнили в заповеднике. Достаточно часто медведей стали замечать на свалках в Красной Поляне. Такие синантропные медведи не боятся людей и, как показывает опыт, представляют для них потенциальную опасность.

Фото с камеры предоставлено Кавказским заповедником

Представитель пресс-службы напомнила, что впервые за всю историю развития туризма Кавказский заповедник в 2018 году был вынужден запретить ночевку туристов на горе Ачишхо, где медведи в отсутствие людей начали разрывать палатки и рюкзаки в поисках еды.

- Главный враг медведя – это человек. Охотники, лесорубы, устроители горных курортов уничтожили и изгнали медведя на огромных пространствах кавказских гор. Тем не менее, медведи все еще обитают в наших лесах, все также беспечно летом пасутся на горных лугах и все также ложатся в берлоги глубокой осенью и выходят весной вместе с медвежатами. Медвежий круг жизни сохраняется на особо охраняемых природных территориях, среди которых особая роль принадлежит Кавказскому заповеднику, - заключили в природоохранной организации.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодарском крае численность медведей может возрасти до 800 особей и дала три важных совета, которые помогут туристам не стать жертвой медведя. «Комсомолка» подробно рассказывала о страхах Красной Поляны: кого больше всего боятся туристы в горах.