Страхи Красной Поляны: кого больше всего боятся туристы в горах

Снежный человек Фото: Юлия БАРАНОВА

В мае горные курорты Красной Поляны официально открыли летний сезон. После технических работ вновь запустили канатные дороги, и туристы спешат подняться на вершины. Здесь еще лежит снег, и приближение лета почти не чувствуется. Но туристов манят на вершины не только панорамные виды. В горах царит необыкновенная атмосфера таинственности и древние легенды оживают.

Говорят, что в горах, в отличие от пустыни, нет миражей. Фото: Юлия БАРАНОВА

Говорят, что в горах, в отличие от пустыни, нет миражей. Но бывалые туристы с этим не согласны. Гипоксия, возникающая на высоте при недостатке кислорода, может спровоцировать видения. И экстремалы потом рассказывают, что видели снежного человека.

На самом деле реальную опасность для туристов могут представлять дикие животные, особенно – медведи.

Реальную опасность для туристов могут представлять дикие животные Фото: Юлия БАРАНОВА

Каменистые спуски и обрывы тоже могут спровоцировать несчастный случай, особенно, если отклоняться от маркированного маршрута.

Не дают покоя туристам и насекомые: пчелы, осы, шмели, шершни.

Даже обычные жуки могут пощекотать нервы, если заползут под одежду на привале Фото: Юлия БАРАНОВА

Даже обычные жуки могут пощекотать нервы, если заползут под одежду на привале. На высоте более 1 тысячи метров над уровнем моря начинается царство слепней. Мух тучи. Каждую секунду кровососы норовят больно укусить.

Туман окутал вершину Фото: Юлия БАРАНОВА

Неожиданно наплывший туман, ливень с градом или сухая гроза действительно очень опасны в горах.

Конечно, множество любимых туристами легенд посвящено горному духу. Жители Кавказа давали ему разные имена, суть которых одна – хозяин здешних мест, великий и могучий.

Скалы завораживают Фото: Юлия БАРАНОВА

Любители походов признаются, что вспоминают о горном духе, когда над тропой неожиданно начинался сильный камнепад, или на их глазах вдруг сходит оползень над обрывом, унося в пропасть рюкзак с продуктами.

К высоким обрывам лучше не подходить Фото: Юлия БАРАНОВА

Одни поверья гласят, что царство горного духа – хребет Аибга, другие – остроконечная Черная пирамида или Каменный столб (самая высокая точка Красной Поляны, 2509 метров над уровнем моря).

По такой тропе надо идти с особой осторожностью Фото: Юлия БАРАНОВА

Напомним о пяти опасностях, которые подстерегают туристов на пути к одному из самых высоких водопадов России. Этот пешеходный маршрут очень популярен в Сочи. Например, люди просто не выдерживают главной опасности летнего похода - жары. В горах сейчас безветрие и пекло выше 30 градусов. Чувствуешь себя картофельной долькой во фритюрнице.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала об опасных и ядовитых растениях Краснодарского края и Республики Адыгея 2021: они вызывают ожоги и аллергию во время походов.