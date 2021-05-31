«Предлагал деньги за интим!»: в Анапе родители задержали мужчину, утащившего 11-летнего мальчика в машину

Мужчина странно себя вел и надеялся сбежать от родителей, которые держали его до приезда полиции.

За последнюю неделю случаев, когда к детям приставали взрослые мужчины, произошло немало. Сначала в Краснодаре мужчина совратил двух 15-летних девочек на территории детского сада. Спустя пару дней в городе стало известно о фотографе, который хотел заглянуть под юбку школьницы в подъезде. И вот очередное нападение на ребенка. На этот раз жертвой предполагаемого педофила стал 11-летний мальчик в станице Анапской.

Как стало известно, школьник катался на самокате в парке около дома. В какой-то момент к нему подошел странный мужчина, схватив за руку, он утащил подростка в свою машину.

- Он силой утащил сына в свой автомобиль, стоящий за перекрестком около заправки. А затем предлагал ему деньги, свою машину и все, что он захочет, в обмен на интим, - с ужасом рассказывает о предложении негодяя мама ребенка. - Сын чудом сумел вырваться, открыв машину. К счастью он не пострадал. Мой мальчик добежал до первого попавшегося дома и стал кричать о помощи. Мы, родители, задержали маньяка до приезда полиции, которую вызвали.

В эту машину негодяй утащил мальчика.

Кроме того, взрослые успели записать мужчину на камеру, где он странно себя вел.

- Я никому ничего не скажу! - то и дело повторял негодяй, когда его окружили мужчины и женщины.

К слову, в ролике он представился и рассказал, что живет в хуторе Заря, что в десятках километров от станицы Анапской. Живет он с матерью, женой и тремя маленькими детьми. Что заставило его напасть на мальчика, теперь выяснят правоохранители.

После того, как видео появилось в соцсетях, в МВД начали разбирательства.

- В полицию Анапы поступило заявление по данному факту. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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