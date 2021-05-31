«Сын сбежал, когда маньяку позвонила жена»: Мама мальчика, которого затащил в машину мужчина, рассказала о спасении ребенка

Сейчас с мужчиной беседуют правоохранители.

Родители 11-летнего Роберта до сих пор не могут прийти в себя после того, как неизвестный мужчина украл их сына во время прогулки в станице Анапской Краснодарского края. Мальчик катался на самокате в парке 70-летия Победы, неподалеку от своего дома. В какой-то момент к нему подошел незнакомец и спросил, где можно покурить.

- Мой сын показал ему место, где это можно сделать. После этого встал на самокат и поехал в сторону заправки домой. А тот пошел за ним пешком и догнал его. Там он схватил сына за руку и потащил к себе в автомобиль, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» мама мальчика Ксения Куцепина.

Школьник толком не мог ничего сделать — сил вырваться из лап негодяя у него не было, да и звать на помощь было просто некого.

- Сын сказал, что самокат у него выпал из рук. И этот мужик силой затолкал его в машину на водительское сиденье, сам сел рядом, после чего заблокировал двери на «центральный замок», - продолжает Ксения.

В этот момент мужчина стал предлагать мальчику непристойные вещи, трогал его за руки и ноги. На плач ребенка он даже не реагировал. Обещал деньги и машину, если школьник согласиться на интим...

В эту машину негодяй утащил мальчика.

Спас 11-летнего Роберта звонок! Незнакомцу позвонила супруга, которая ждала его дома с работы. В этот момент мальчик быстро разблокировал двери и рванул к брошенному на дороге самокату. На нем он добрался до ближайшего жилого дома и криком поднял весь район на уши. Взрослые выбежали на улицу, пытаясь понять, что случилось. Когда услышали историю ребенка, тут же позвонили родителям школьника.

- Мы приехали на место и стали искать его. Увидели, как он в парке выслеживает других детей. В этот момент он поспешил уехать, сев в свою машину, но мы ему не дали. Кстати, как мне показалось, он был пьян, - говорит Ксения Куцепина. - Мы удерживали его до момента, пока не приехала полиция.

Сейчас правоохранители разбираются со странным мужчиной. По факту случившегося проводится проверка.

- В полицию Анапы поступило заявление по данному факту, — рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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