Прогноз погоды в Анапе на июнь 2021: теплее, чем в Монте-Карло, Анталье и Ларнаке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прогноз погоды в Анапе на июнь 2021 не внушает оптимизма. Будущее лето надолго останется в памяти местных жителей. Таких холодов они не видели несколько лет.

Прогноз погоды в Анапе на июнь 2021 пугает даже туристов с севера. Из-за закрытия авиасообщения с Турцией россияне массово скупили путевку на юг страны. Но не учли, что будущее лето будет одним из самых холодных за несколько лет.

Прогноз погоды в Анапе на июнь 2021 обещает холода уже в начале месяца. Средняя температура воздуха с 1-го по 7-е число составит плюс 19 градусов.

- Таких холодов не помнят даже старожилы города, – говорят местные жители.

Вместе с холодами на Анапу надвигается «дождливый» циклон. Он обрушится на побережье Черного моря в начале месяца. Больше всего в эти дни достанется именно Анапе. Здесь он задержится на три дня дольше, чем в Сочи или Геленджике.

- Ливни и грозы сохранятся на курорте минимум полторы недели – с 1 по 10 июня, – заявляют синоптики.

Распогодится в Анапе ближе к середине месяца. Начиная с 10 июня, на курорте будет солнечно, но холодно. Поэтому вместе с плавками и купальниками туристам лучше захватить с собой теплые вещи.

- Средняя температура воздуха в городе составит плюс 21 градус, – говорят метеорологи.

Вместе с похолоданием на курорт вернется «дождливый» циклон. Он задержится в Анапе как минимум на четыре дня – с 19 по 22 июня.

По прогнозам синоптиков, потеплеет на курорте уже в 20-х числах. Прогноз погоды в Анапе на июнь 2021 говорит, последняя неделя месяца станет самой жаркой в году.

- Уже 26 июня воздух на курорте прогреется до плюс 36 градусов – это самый высокий показатель в Анапе в этом году, – говорят специалисты.

Затем температура опустится до плюс 30 градусов. Она сохранится на курорте до конца месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прогноз погоды в Сочи на июнь 2021: такого реально давно не было

«КП» – Кубань» узнала актуальный прогноз погоды в Сочи на июнь 2021 (подробнее).