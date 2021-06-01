Прогулки на катере в Краснодаре 2021: сколько стоит, какие есть маршруты и что за график

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Прогулки на катере в Краснодаре 2021 – одно из самых популярных развлечений горожан летом. Спрос на билеты так велик, что люди бронируют места за неделю.

Однако в этом году ажиотаж вокруг прогулок еще не такой большой. Не исключено, что связано это с природными капризами. Погода в Краснодаре меняется каждые сутки.

Поэтому билеты остаются в свободной продаже даже перед началом прогулки на катере в Краснодаре 2021. В краевом центре есть сразу несколько маршрутов.

Самый популярный рейс начинается на улице Кубанской Набережной, около моста Поцелуев. Оттуда по реке Кубань катер сплавится до Рождественского парка в Юбилейном микрорайоне и вернется обратно.

С понедельник по четверг катер отплывет каждые два часа, начиная с 11:00 и заканчивая 21:00.

С пятницы по субботу интервал не меняется. Только последний рейс отправляется на два часа раньше – в 19:00.

В воскресенье предусмотрено всего два отправления: в 17:00 и 19:00.

Стоимость билета составляет 350-450 рублей. Она зависит от дня недели и времени отправления.

На этом прогулки на катере в Краснодаре 2021 не ограничиваются. Каждую пятницу, субботу и воскресенье можно увидеть «Огни вечернего города».

Отправление от пристани, что на улице Кубанской Набережной, около моста Поцелуев, запланировано на 21:00. Экскурсия продлится два часа.

Стоимость взрослого билета составляет 700 рублей, детского (3-12 лет) – 500.

Также прогулки на катере в Краснодаре 2021 предусматривают пятичасовые экскурсии. Они проходят каждое воскресенье и называются «Прогулка в Краснодарское водохранилище».

От причала катер отправляется в 10 часов утра. От улицы Кубанская Набережная он сплавляется до Краснодарского водохранилища и обратно.

Стоимость взрослого билета – 1200 рублей, детского (3-12 лет) – 800.