Карантин в Краснодаре: Речные прогулки на теплоходах по Кубани все еще под запретом

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:21:21+03:00

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Карантин в Краснодаре снят еще 21 июня, а это означает, что у города появилась возможность постепенного возвращения к привычной жизни. Так, сняты карантинные посты для автомобилистов, разрешены прогулки по паркам, скверам и улице Красной. Также для краснодарцев распахнули свои двери торговые комплексы. К слову, в первый день снятия ограничений в брендовых магазинах наблюдались длинные очереди.

Однако некоторые запреты все еще сохраняются. Так, пока еще не работают в полную силу рестораны и кафе города – им разрешено реализовать продукцию только на вынос. К слову, не выходят в прогулочные рейсы и теплоходы на реку Кубань. Как пояснили «Комсомолке» в Кубанском речном пароходстве, точная дата, когда прогулки возобновятся, пока неизвестна.

- К сожалению, мы пока еще не работаем. Роспотребназдор в данный момент не разрешает возобновить деятельность, - отметил собеседник.

ИСТОЧНИК KP.RU