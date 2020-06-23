2020-06-23T13:21:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин в Краснодаре: Речные прогулки на теплоходах по Кубани все еще под запретом

Когда их возобновят, пока неизвестно
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Фото: https://vk.com/club121747914.Фото: https://vk.com/club121747914.
Изменить размер текста:

Карантин в Краснодаре снят еще 21 июня, а это означает, что у города появилась возможность постепенного возвращения к привычной жизни. Так, сняты карантинные посты для автомобилистов, разрешены прогулки по паркам, скверам и улице Красной. Также для краснодарцев распахнули свои двери торговые комплексы. К слову, в первый день снятия ограничений в брендовых магазинах наблюдались длинные очереди.

Однако некоторые запреты все еще сохраняются. Так, пока еще не работают в полную силу рестораны и кафе города – им разрешено реализовать продукцию только на вынос. К слову, не выходят в прогулочные рейсы и теплоходы на реку Кубань. Как пояснили «Комсомолке» в Кубанском речном пароходстве, точная дата, когда прогулки возобновятся, пока неизвестна.

- К сожалению, мы пока еще не работаем. Роспотребназдор в данный момент не разрешает возобновить деятельность, - отметил собеседник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Допуска не было: После гибели в Черном море научной сотрудницы Института океанологии возбуждено уголовное дело
«Ростелеком» и Devar представляют интерактивную платформу для детей с технологиями AR и AI
В Сочи браконьеры заплатят штраф за незаконную ловлю мидий
ВТБ запускает рефинансирование кредитов сторонних банков с отсрочкой платежей
В Краснодарском крае за месяц утонули 32 человека
Температура воды в Черном море 23 июня 2020: теплее всего в Темрюке
График отключения горячей воды в Майкопе в июле 2020: какие улицы останутся без воды
98% от годового плана по ремонту дорог выполнено в Сочи
График отключения горячей воды в Новороссийске в 2020 году: полный список адресов на июль
В Краснодаре следователи проверяют депутата
Карантин в Краснодаре: Речные прогулки на теплоходах по Кубани все еще под запретом
В Афипском произошел пожар в двухэтажном торговом здании
В Краснодаре новый МФЦ откроется в «СБС Мегамолл»