За крушение вертолета с семьей топ-менеджера «Северстали» ответит пилот

Фото Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Следователи закончили расследование уголовного дела о крушении вертолета в районе хребта Аибга на Красной Поляне, Напомним, авиакатастрофа произошла 26 августа 2020 года. На воздушном судне летели четыре человека: пилот и трое пассажиров - топ-менеджер «Северстали» Владимир Козлов вместе с супругой, президентом московского конноспортивного клуба «Прадар» Витой и сыном Глебом.

Супруги хотели показать своему сыну Сочи с высоты птичьего полета. Ведь парень еще ни разу не был в этих краях. Сам же отпуск семья распланировала на месяц, и когда до возвращения домой в Москву оставалось несколько дней, случилось это ЧП.

Снимок с места ЧП. Фото: архив героини публикации.

- Над хребтом Аибга у вертолета случились технические проблемы, винт перестал вращаться, мы штопором полетели вниз с высоты 100 метров, - рассказывала «Комсомольской правде» - Кубань» Вита Козлова. - Нас спасло чудо: мы упали в кусты на склоне, которые самортизировали удар, а потом скатились вниз... Машина не загорелась, хотя и была вся залита топливом.

На командира воздушного судна завели уголовное дело. Сейчас его обвиняют в "Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которые повлекли по неосторожности тяжкий вред здоровью и причинение крупного ущерба".

Снимок с места ЧП. Фото: архив героини публикации.

- Обвиняемый знал о том, что у него отсутствует свидетельство коммерческого пилота, достаточная подготовка и опыт полетов в горной местности, - сказала «Комсомольской правде» - Кубань» представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская. - Но он все же произвел взлет с вертолетной площадки с тремя пассажирами на борту.

Во время полета по маршруту «Пластунка - Скай Парк» пилот не выдержал необходимого режима полета. При посадке на высокогорную площадку он, считают следователи, не учел сразу несколько факторов, которые и привели к авиакатастрофе.

Пассажиры хоть и получили травмы, но все-таки уцелели. Фото: архив героини публикации.

- Обвиняемый не учел фактическую высоту полета, возможности вертолета по висению вне зоны влияния и возможности попадания в нисходящий поток воздуха, - добавляет Елена Марковская.

Преждевременно, на высоте 30 метров он снизил скорость полета до нуля, что привело вертолет к неконтролируемому снижению. Из-за этого воздушное судно и рухнуло. В ЧП один из пассажиров получил тяжкий вред здоровью. По всей видимости речь идет о Владимире Козлове, который во время крушения ударился спиной. У него был диагностирован перелом позвоночника, мужчине проводили операцию.

Кроме того, собственнику нанесен ущерб - более 19,2 миллиона рублей. И сейчас командиру воздушного судна предстоит ответить за случившееся. По закону ему грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до четырех лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо тюремный срок до двух лет.

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