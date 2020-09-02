Выжившие в крушении вертолета в Сочи рассказали о том, как их спасали

Вита Козлова сделала снимок незадолго до крушения вертолета. Фото: архив героини публикации.

Авария с частным вертолетом произошла в горах Сочи еще 26 августа. Тогда днем в районе хребта Аибга на Красной Поляне Robinson 44 потерпел крушение. Позже стало известно, что на нем летели четыре человека: пилот и трое пассажиров - президент московского конноспортивного клуба «Прадар» Вита Козлова с мужем Владимиром и сыном Глебом.

Незадолго до крушения женщина снимала горные пейзажи и не могла поверить своим глазам в то, какие красоты открываются с высоты птичьего полета.

- Но что-то пошло не так: над хребтом Аибга у вертолета случились технические проблемы, винт перестал вращаться, мы штопором полетели вниз с высоты 100 метров, - рассказывает Вита Козлова. - Нас спасло чудо: мы упали в кусты на склоне, которые самортизировали удар, а потом скатились вниз... Машина не загорелась, хотя и была вся залита топливом.

По словам женщины, из поврежденного вертолета все выбрались сами. Но выползали, ходить не могли - сильно болела спина у каждого. Тут же пострадавшая семья стала звонить спасателям с просьбой им помочь.

Снимок с места ЧП. Фото: архив героини публикации.

- Мы долго обрывали телефон МЧС, уж не знаю, сколько раз им звонили, но в итоге никто к нам так и не приехал, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Вита Козлова. - Мы прождали три часа в надежде, что спасательные службы нас эвакуируют. Помог нам в итоге опытный пилот Росавиации, который нас и забрал.

Снимок с места ЧП. Фото: архив героини публикации.

По словам Виты, к месту крушения приезжал владелец вертолетной базы и хотел их увезти на своем, маленьком вертолете.

- Но мы туда бы просто не поместились - мы не могли ходить и сидеть, а лежать в том тесном вертолете просто негде троим, - рассказывает Вита. - Этот мужчина сказал нам, что нас никто не будет забирать. А еще заявил, что местность - трудодоступная, что места здесь нет для посадки большого вертолета МЧС. Мол, через четыре часа стемнеет, станет холодно и мы просто замерзнем, если не улетим с ним. Мы не просто отказались, мы рассчитывали на помощь спасателей. Сам пилот нашего вертолета тоже вел себя странно - пытался забрать наши мобильники. А когда это у него не получилось - ушел в сторону и сидел там.

На воздушную экскурсию семья потратила 150 000 рублей. Вита с мужем давно мечтали показать своему сыну Сочи с высоты птичьего полета. Ведь парень еще ни разу не был в этих краях. Сам же отпуск семья распланировала на месяц, и когда до возвращения домой в Москву оставалось несколько дней, и случилось это ЧП.

Пассажиры хоть и получили травмы, но все-таки уцелели. Фото: архив героини публикации.

- Мужа перевели с переломом позвоночника в московскую клинику, ему потребуется операция, - говорит Вита. - Знаете, мы бы, наверное, и остались до утра в этом лесу, если бы супруг не подключил своих знакомых из МВД России. Ведь на наши звонки в МЧС никто так и не отреагировал. Знакомые мужа подключили Росавиацию и за нами прилетел их вертолет.

Вита переживает, что экстренная служба, которая должна спасать людей, так и не появилась. А еще ей кажется странным то, что это аваиапроисшествие сейчас пытаются замять.

- На связь с нам следователь выходил всего один раз, никаких показаний не брал, полиция тоже не давала подписывать никаких протоколов, - говорит Вита. - Хорошо, что мы живы и сейчас лечимся. А если бы на нашем месте были люди, у которых нет знакомых, которых можно подключить, чтобы тебя забрали с переломом позвоночника из леса?

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

- Информация о ЧП нам поступила практически сразу, но наша служба не привлекалась к работе, - объясняет «КП» - Кубань» пресс-секретарь Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Юлия Алексеева. – Дело в том, что есть определенные правила – на происшествия, связанные с крушение воздушных судов, в первую очередь реагирует Росавиация. В случае, если бы потребовалась дополнительная помощь, выезжала бы уже наша спасательная служба. Отмечу, что после поступления вызова, нам было дано распоряжение – быть готовыми к выезду. Позднее пришла информация, что наши силы задействованы не будут, отработала вызов другая структура.

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