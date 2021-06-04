Впалые глаза и уставший вид: бывший губернатор Кубани Александр Ткачев впервые появился на публике через три года после ухода из Минсельхоза

Александр Ткачев с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым на форуме в Питере. Фото: adygheya.ru

Александр Ткачев, ранее губернатор Краснодарского края, «выпал» из общественной жизни после ухода с поста министра сельского хозяйства. Министерское кресло он освободил в июне 2018 года, именно с этого времени и перестал мелькать перед фото- и видеокамерами различных СМИ.

Фото: rk.gov.ru

Спустя три года он впервые появился на публике. Александр Ткачев «засветился» на самом важном деловом форуме страны в Питере. Выяснилось, что он прибыл для подписания соглашений. Фирма Ткачева построит аналог «Сочи парка» в Ялте за 16 млрд рублей. Также как акционер он присутствовал на заключении договора о строительстве всесезонного экокурорта в Адыгее за 23 млрд рублей.

Фото: rk.gov.ru

Стоит отметить, что последние снимки с Ткачевым с мероприятий были сделаны на этом же экономическом форуме в 2017 году. Тогда он представлял аграрный экспортный потенциал страны от Минсельхоза России.

Фото: rk.gov.ru

То, что экс-глава Кубани Александр Ткачев после трех лет отсутствия на публике выглядел постаревшим на форуме в этом году, заметили все. На фотографиях со встреч он казался уставшим и похудевшим. Присутствующие на мероприятии отметили впалые глаза и поникший взгляд.

Один из последних снимков во время правления Ткачева в должности министра сельского хозяйства. Фото: mcx.gov.ru

Приближенные к коммерсанту говорят, что его подкосила смерть матери Любови Ткачевой. Она скончалась накануне открытия форума, 1 июня. Ее похоронили в станице Выселковской, откуда семья родом. Но из-за трагедии Ткачев не стал отменять поездку и приехал в Петербург сразу после церемонии прощания.

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