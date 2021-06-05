На побережье Черного моря последствия двухдневного шторма снимают на видео

Скриншот с видео: instagram.com/more.gelendzhika

На Краснодарский край обрушилась непогода. Ливни проверяют на прочность регион второй день подряд.

На побережье из-за дождей сильно похолодало. Разочарованные туристы, приезжая погреться в южные края на солнышке, грустно бродят по берегу в куртках, брюках и закрытой обуви.

Также у Черного моря снимают последствия двухдневного шторма на видео. В соцсетях то и дело мелькают ролики с погромом на набережных.

Так, в селе Дивноморском под Геленджиком в кадры попали разбросанные настилы и кучи мелких веток, выброшенных волнами.

4 июня горы Сочи выше 2 тысяч метров над уровнем моря засыпало снегом. Сейчас там +5 и дождливо, но снежный покров все еще держится.

Скриншот с камеры видеонаблюдения компании Бизнес Связь

А в Анапе дороги города оказали под водой, машины здесь не едут – а плывут. Ливневки просто не справляются с потоками дождевой воды.

- Что за бортом? Штормит, доставай весла, - шутят пользователи в соцсетях, столкнувшиеся с последствиями стихии.

Также в Анапе 5 июня сняли на видео смерч. Воронка образовалась над морем и кружила минут пять.

Накануне десятки улиц оказались под водой в Туапсинском районе.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Краснодарский край ждет суровое испытание погодой. На Кубани 5 июня действуют четыре экстренных предупреждения. Ливни в регионе будут идти до конца дня. Также сообщалось, в каких районах реки могут выйти из берегов.

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