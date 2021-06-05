Ливни, смерчи, сели: Краснодарский край ждет суровое испытание погодой

МЧС работает в режиме повышенной готовности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После теплых майских дней на Краснодарский край обрушилась непогода: летний снег в Сочи, несвойственный в июне шторм в Анапе, град. Но синоптики отмечают, что это не все – испытания погодой продолжатся и 5 июня. На сегодняшний день в регионе действуют четыре экстренных предупреждения.

- На территории Краснодарского края сохраняют свое действие четыре экстренных предупреждения. На Кубани ожидаются сильные ливни с градом и усилением ветра до 20 м/с. В водотоках бассейна реки Кубань в юго-западной и юго-восточной частях края, а также на реках Черноморского побережья ожидаются подъёмы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве отметили, что 5 июня в Сочи в связи затяжными ливнями также ожидается подъем воды в реках, а в горной местности возрастает риск схода селей. В течение суток над Черным морем на участках Анапа-Магри и Магри - Веселое могут формироваться смерчи.

Сейчас краевое МЧС работает в режиме повышенной готовности. К оперативному реагированию на случай ЧС подготовлена аэромобильная группировка в составе 100 человек и 25 единиц техники, включая плавсредства.

- За последние сутки максимальное количество осадков выпало на территории Туапсинского района - 80 мм, в Сочи - 45 мм. Наблюдаются колебания уровней воды на 14 реках, показания достигали значения отметки неблагоприятных явлений. Подтопленных территорий в настоящее время нет, - добавили в краевом ГУ МЧС РФ.

Сейчас работают 27 оперативных групп по визуальному контролю обстановки и мониторингу уровней рек. Спасатели просят следить за погодой и соблюдать все меры безопасности, в том числе и пожарной. В случае ЧС нужно звонить по номеру «01» или «101» с мобильного.

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