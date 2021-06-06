«Сочинский фейерверк!»: Михаил Галустян поджег себя во время съемок шоу

Фото: кадр из видео.

Известный сочинский комик Михаил Галустян сейчас активно работает над репертуаром Супер Жорика. Под этим псевдонимом юморист выступает как певец. Каждая композиция буквально за пару дней становится хитом. Зрителям полюбилась и песня «Хочу тибя любицца», и «Вай, мама, кто это?». Как оказалось, образ певца шоумен продумывает вместе с коллегой и другом Гариком Мартиросяном. Во время одного из обсуждений им пришла в голову идея сделать номер Супер Жорика на «Евровидение-2022». Именно эту историю комик рассказал во время съемок шоу «Что было дальше».

Гости этой программы представляют истории из жизни, а затем предлагают резидентам придумать свои варианты развития событий. Победитель - тот, кто придумает самую смешную концовку.

Михаил Галустян рассказал, какой номер придумал для «Евровидения-2022», на которое хотел бы отправиться в своем сценическом образе «Супер-Жорик». Он описал вымышленную ситуацию, когда певец выступает перед многомиллионной аудиторией с очередным хитом.

Финал номера Галустян решил продемонстрировать на собственном примере. Во время рассказа он задрал футболку и... поджег себя. Он достал из кармана зажигалку и поднес ее к телу. Через секунду волосы на животе и груди комика вспыхнули.

Фото: кадр из видео.

- Сочинский фейерверк! – назвал свой перфоманс Михаил Галустян, после чего быстро погасил пламя на себе.

К счастью, шоумен не пострадал, хотя несколько секунд и терпел боль для того, чтобы закончить свою историю. Но комик не на шутку напугал резидентов шоу, которые просто не ожидали такого розыгрыша от гостя.

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