«С главным этого города»: игрок ФК «Краснодар» подружился с самым известным бойцом-карликом

Фото: instagram.com/shapi_777

Полузащитник «Краснодара» и молодежной сборной России Магомед-Шапи Сулейманов в отпуске не скучает. Сразу после завершения сезона молодой игрок укатил на родину – в Махачкалу. Там парень с размахом сыграл свадьбу.

О своих планах 21-летний футболист рассказал только близким и друзьям. Именно они были приглашены на торжество. Сама церемония прошла в одном из самых помпезных ресторанов Махачкалы.

Фото: instagram.com/kokorin99889

Среди гостей были замечены сразу несколько действующих бойцов ММА. Известно, что Шапи является поклонником смешанных единоборств. Сулейманов даже дружит с бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Год назад они впервые встретились. Хабиб прилетал в Краснодар по делам и не упустил возможности увидеться с земляком.

- Удачи тебе, брат Шапи, в твоей нелёгкой профессии, тренируйся больше всех. Дагестанский футбол нуждается в героях на футбольных полях, – подписал совместное фото в инстаграме Хабиб.

Шапи не раз признавался, что Нурмагомедов является кумиром для него.

- Хабиб – очень большая фигура в спорте, поэтому я лучше буду на земляка равняться, – говорил Сулейманов в интервью Youtube-каналу «КраСава».

Сейчас они поддерживают отношения и часто списываются в инстаграме. Из-за плотного графика у Шапи и Хабиба не получилось встретиться этим летом.

Зато Сулейманов подружился с другим бойцом смешанного стиля – Хасбуллой Магомедовым. Он больше известен под псевдонимом «Хасбик». Уроженец Махачкалы стал известен благодаря публикации юмористических роликов в TikTok.

Сейчас парню 18 лет. Но в Сети он прославился как взрослый блогер с лицом ребенка. Хасбулла по всем признакам похож на мальчишку. У него маленький рост, детский голос и юное лицо.

Недавно Хасбик подался в ММА. Его первым соперником стал певец из Таджикистана Абдурозик. Как и Хасбулла Магомедов, 17-летний парень прославился благодаря Интернету. Только он выкладывал не юмористический, а музыкальный контент.

У парня прекрасные вокальные данные, которые покорили подписчиков. Они были впечатлены юным лицом артиста и взрослым пением.

Результаты боя пока неизвестны. Он прошел по правилам ММА. В ближайшее время появится полная запись поединка.

Судя по фотографии, Магомед-Шапи Сулейманов встретился с Хасбуллой уже после боя с Абдурозиком. Но проигнорировал вопросы подписчиков о результатах боя земляка