Правда о «33 водопадах» в Сочи обескураживает

Объект расположен в Головинском лесничестве Сочинского национального парка. Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи этим летом открыты более 100 объектов показа. Например, водопад Поликаря в Красной Поляне считается одним из самых высоких водопадов России. Десятки тысяч туристов за сезон проходят и по одному из старейших турмаршрутов в стране - тропе в ущелье реки Агуры, которая была проложена 110 лет назад. «Комсомольская правда» - Кубань» развенчивает мифы об одном из самых популярных туристическом объекте - «33 водопада».

Вид всерху Фото: Виктор КЛЮШКИН

Он расположен в Головинском лесничестве Сочинского национального парка.

Красота каскада Фото: Виктор КЛЮШКИН

- Каскад водопадов среди горных пейзажей и густого леса завораживает и погружает в самую настоящую сказку. Значение модного выражения «здесь и сейчас» ощущается в этом месте в полной мере – никакие тревожные мысли просто не способны тут существовать. Они запутываются во мхах, свисающих с деревьев и, растворяясь в хрустальном журчании водопадов, уносятся куда-то вдаль, - рассказали в пресс-службе Сочинского нацпарка.

Благодатные струи Фото: Виктор КЛЮШКИН

Все водопады «работают» далеко не круглый год. Для того, чтобы получить полные впечатления, сюда стоит ехать весной или в начале летом, лучше всего после дождя.

Водопад Фото: Виктор КЛЮШКИН

Расположен объект «33 водопада» на ручье Джегош (притоке горной реки Шахе). По главной автомобильной трассе Сочи-Лазаревское доезжаем до поселка Головинка, затем сворачиваем на аул Большой Кичмай. После этого надо еще более восьми километров проехать вдоль Шахе.

Красота завораживает Фото: Виктор КЛЮШКИН

Осмотр всего комплекса занимает примерно час. Но это в том случае, если особо нигде не задерживаться. Не устаешь здесь гулять и 2-3 часа. Протяженность тропы с перилами – около 600 метров. Маршрут кольцевой, идти по нему можно строго в одном направлении, начиная с правой стороны и далее против часовой стрелки.

Купель Фото: Виктор КЛЮШКИН

Дубовые заросли сменяют буки и каштаны, встречаются среди этих гигантов клен и ольха, граб и рододендрон, а также множество редких растений. У водопадов часто можно встретить диких животных и птиц, обитающих на Черноморском побережье Кавказа: дятла или черного ворона, сову или кукушку, лису, барсука, косулю, ежа, куницу и других.

Главный водопад Фото: Виктор КЛЮШКИН

Первый водопад, самый высокий (более 10 метров). Он же, самый шумный и красивый. Все последующие каскады примерно от полутора до пяти метров в высоту. Почти у самой дальней точки маршрута находится второй по высоте водопад, он по счету тринадцатый и высота его около семи метров.

Струи напоминают косы Фото: Виктор КЛЮШКИН

Вообще водопадов в комплексе много, но не 33. Эта цифра в названии скорее условная. Фактически же, прогуливаясь по маршруту, можно увидеть 13 больших порогов, по которым стекают ручейки притока Джегош.

Водопад после дождя Фото: Виктор КЛЮШКИН

Объект Сочинского национального парка «33 водопада» является памятником природы и находится под охраной государства.

Объект утопает в зелени Фото: Виктор КЛЮШКИН

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала о пяти опасностях походов к Агурским водопадам и водопаду Поликаря. А еще рассказывала о самых необычных тропах в Красной Поляне, где можно встретить горного духа.