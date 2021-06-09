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Общество9 июня 2021 15:37

Что известно о самострое, из-за которого убили двух приставов в Адлере

Администрация города решила снести незаконные постройки после пожара в 2018 году
Евгения СОРОКА
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Именно эти строения хотели снести. Фото: администрации Сочи.

Именно эти строения хотели снести. Фото: администрации Сочи.

Несмотря на то, что разбирательства только идут, уже сейчас ясно - причиной стрельбы, где погибли два пристава, стал снос построек. А поводом для этого стал крупный пожар, который случился летом 2018-го. Рядом с самостроем, владельцем которого является 61-летний Вартан Кочьян, загорелось кафе-шашлычная. Причина тому - неисправная электропроводка. Из-за строительных нарушений огонь быстро распространился на соседний трехэтажный самострой. В результате пожара погибли четыре человека, в здании рядом - 7 человек (приезжие из Осетии, Архангельской, Ростовской, Кемеровской и Липецкой областей). Среди погибших был 8-летний ребенок.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Чтобы избежать подобного, власти города приняли решение снести все постройки подобного рода. Администрация Сочи в 2019 году подала иск о признании строений по улице Просвещения, 81/2 самовольной постройкой. 17 сентября 2020 года Адлерский районный суд удовлетворил иск. А 25 февраля 2021 года Краснодарский краевой суд оставил решение без изменений.

Владелец самостроев Вартан Кочьян, который попадал под это решение, не раз пытался обжаловать, но все инстанции сошлись во мнении - они незаконны.

Владелец самостроев уверяет, что ему не дали законно оформить имущество, которым владели еще его родители.

Владелец самостроев уверяет, что ему не дали законно оформить имущество, которым владели еще его родители.

- У участка не было никаких разрешений на строительство, да и находится он в так называемой первой санитарной зоне рядом с железной дорогой. А строить здесь категорически запрещено, - сказали в администрации Сочи.

Фото: администрации Сочи.

Фото: администрации Сочи.

Кочьяна много раз предупреждали, что решение будет исполнено рано или поздно. И вот по адресу прибыла техника, которая собиралась ровнять дом с землей. Увидев людей в форме и бульдозер, 60-летний владелец самостроев взял охотничье ружье и вышел на защиту.

Вартан Кочьян уже задержан.

Вартан Кочьян уже задержан.

По данным следствия, 9 июня в Адлерском районе двое судебных приставов приехали на улицу Просвещения, чтобы снести самострои. Тогда хозяин одной из построек потребовал покинуть его территорию и 3 раза выстрелил в сторону служителей порядка.

Двое приставов от полученных травм погибли на месте происшествия. После этого Вартан Кочьян стал дожидаться полицию. И даже успел записать свою исповедь.

Сейчас Вартан Кочьян задержан. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Также в СУ СК по Краснодарскому краю уже возбудили уголовное дело по ст. 295 УК РФ – «посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие» и ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ – «покушении на убийство двух и более лиц».

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