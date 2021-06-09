Что известно о самострое, из-за которого убили двух приставов в Адлере

Именно эти строения хотели снести. Фото: администрации Сочи.

Несмотря на то, что разбирательства только идут, уже сейчас ясно - причиной стрельбы, где погибли два пристава, стал снос построек. А поводом для этого стал крупный пожар, который случился летом 2018-го. Рядом с самостроем, владельцем которого является 61-летний Вартан Кочьян, загорелось кафе-шашлычная. Причина тому - неисправная электропроводка. Из-за строительных нарушений огонь быстро распространился на соседний трехэтажный самострой. В результате пожара погибли четыре человека, в здании рядом - 7 человек (приезжие из Осетии, Архангельской, Ростовской, Кемеровской и Липецкой областей). Среди погибших был 8-летний ребенок.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Чтобы избежать подобного, власти города приняли решение снести все постройки подобного рода. Администрация Сочи в 2019 году подала иск о признании строений по улице Просвещения, 81/2 самовольной постройкой. 17 сентября 2020 года Адлерский районный суд удовлетворил иск. А 25 февраля 2021 года Краснодарский краевой суд оставил решение без изменений.

Владелец самостроев Вартан Кочьян, который попадал под это решение, не раз пытался обжаловать, но все инстанции сошлись во мнении - они незаконны.

Владелец самостроев уверяет, что ему не дали законно оформить имущество, которым владели еще его родители.

- У участка не было никаких разрешений на строительство, да и находится он в так называемой первой санитарной зоне рядом с железной дорогой. А строить здесь категорически запрещено, - сказали в администрации Сочи.

Фото: администрации Сочи.

Кочьяна много раз предупреждали, что решение будет исполнено рано или поздно. И вот по адресу прибыла техника, которая собиралась ровнять дом с землей. Увидев людей в форме и бульдозер, 60-летний владелец самостроев взял охотничье ружье и вышел на защиту.

Вартан Кочьян уже задержан.

По данным следствия, 9 июня в Адлерском районе двое судебных приставов приехали на улицу Просвещения, чтобы снести самострои. Тогда хозяин одной из построек потребовал покинуть его территорию и 3 раза выстрелил в сторону служителей порядка.

Двое приставов от полученных травм погибли на месте происшествия. После этого Вартан Кочьян стал дожидаться полицию. И даже успел записать свою исповедь.

Сейчас Вартан Кочьян задержан. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Также в СУ СК по Краснодарскому краю уже возбудили уголовное дело по ст. 295 УК РФ – «посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие» и ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ – «покушении на убийство двух и более лиц».

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