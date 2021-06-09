Появилось видео жуткой расправы над двумя приставами в Адлере

Фото: t.me/chp_sochi

Это утром жители Адлера запомнят надолго. Улица Просвящения считается спальным районом. Вокруг небольшие дома, магазины, столовые и гаражи. В общем, типичный жилой район.

Вартан Кочьян провел здесь всю жизнь. Его дом возводили еще родители. Было это десятки лет назад. Тогда на незаконные постройки никто не обратил внимание. Все изменил 2018 года. Крупный пожар в соседнем доме унес жизни семи человек.

Фото: администрации Сочи

Чтобы избежать повторения трагедии, власти приняли решение о сносе оставшихся незаконных построек. За несколько лет таковых здесь набралось не один десяток.

В 2019-м администрация Сочи обратилась в суд с требованием о признании строений по улице Просвещения, 81/2 самовольной постройкой. 17 сентября 2020 года Адлерский районный суд удовлетворил иск. А 25 февраля 2021 года Краснодарский краевой суд оставил решение без изменений.

Фото: администрации Сочи

Судебные приставки предупреждали Вартана Кочьяна, что решение о сносе уже принято. Поэтому рано или поздно его постройку сравняют с землей.

Только 60-летний местный житель смириться с решением суда не хотела. Когда в среду утром на участок прибыла техника, он схватился за оружием и устроил пальбу.

Фото из социальных сетей

По данным следствия, 9 июня в Адлерском районе двое судебных приставов приехали на улицу Просвещения, чтобы снести самострои. Тогда хозяин одной из построек потребовал покинуть его территорию и 3 раза выстрелил в сторону служителей порядка.

На кадрах, которые появились в Сети, видно, как Вартан Кочьян несколько раз стреляет в сотрудников.

Пока один мужчина сразу падает на землю, второй бросается ему на помощь. Этим пользуется 60-летний местный житель, который наносит смертельное ранение еще живому сотруднику местного местного ФССП.

Сейчас Вартан Кочьян задержан. На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа. Также в СУ СК по Краснодарскому краю уже возбудили уголовное дело по ст. 295 УК РФ – «посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие» и ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ – «покушении на убийство двух и более лиц».

Фото из социальных сетей

Также установлены личности погибших сотрудников. Это Андраник Матевосян и Альберт Агозян. Они пришли к местному жителю с документами о сносе незаконной постройки, в которой жил 60-летний житель.

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