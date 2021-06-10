Сочинский адвокат о застройке курорта: в городе большинство домов опасны для жизни

На этом месте были убиты два судебных пристава при исполнении.

9 июня в Сочи произошла ужасная трагедия - в Адлере местный житель Вартан Кочьян расстрелял двух молодых приставов. Он пронзил мужчин дробью из ружья за то, что они пришли с документом о сносе гаража, в котором жил.

Это не первая пролитая кровь на этой улице. Оказалось, что началось все еще три года назад. В 2018 году по-соседству произошел пожар, погибли 11 человек. Вспыхнувшее здание и все находящиеся рядом постройки, включая гараж этого самого Вартана Кочьяна, признали самовольным, их было предписано снести. Но такое решение мужчину не устроило. Он все это время судился, а когда к дверям прибыли представители закона, в ярости схватился за ружье.

В эфире программы «Утренний Мардан» на радио «КП» сочинский адвокат Сергей Костюк прокомментировал ситуацию с самостроями на курорте.

- В Сочи есть центральная улица Курортный проспект, а всё, что за первой линей домов – ужаснейшие фавелы, - говорит сочинский адвокат Сергей Костюк. - Это гаражи, в которых живут люди. Они просто чуть перестроены. И на сайте администрации края есть список объектов, которые подлежат сносу. В этом списке 922 дома, и он постоянно пополняется. На курорте нехватка земель, участок под ИЖС тут вполне может составлять 3 сотки. И на таких клочках строят многоэтажки, они как самострои. И суд может их легализовать, у него есть такое право. Как это происходит, можно только догадываться. Здесь каждая собака знает, какой дом и какой судья легализовал.

Чтобы узаконить объект на курорте, нужно очень много времени, отмечает специалист. И спасет ли город легализация самостроев, неизвестно.

- Это палка о двух концах. Огромное число людей оказались в качестве потерпевших. Тысячи людей. Они заплатили огромные деньги, - говорит адвокат. - Многие, когда переезжали, вложили все свои деньги, продав свои квартиры в других городах. Власть видит эти митинги, посты в социальных сетях и под давлением общественности, они принимают решения, что какие-то самострои можно оформить. Иначе очень много людей останутся без жилья. Но, большинство этих самостроев просто опасны для жизни: их просто не может принять комиссия. Зачастую там нет геодезии и других исследований. А Сочи стоит на холмах: подземные воды, почва дает просадку, ползут не только новые дома, но и все что вокруг. Я не знаю конкретно про участок Вартана Кочьяна, но я допускаю, что в Сочи человек может долго пытаться узаконить объект, это очень длительный процесс.

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