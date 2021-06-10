Пока шло расследование, пилот отрицал свою вину.
Пилота вертолета, рухнувшего во двор частного дома в Сочи, осудили спустя почти 5 лет после авиакатастрофы. Об этом сообщили в Краснодарском краевом суде.
Это ЧП случилось в 2016 году. 1 ноября в 13:55 в совхозе «Россия» Адлера упал вертолет с людьми прямо на жилой дом. Машина, как позже выяснилось, заходила на посадку.
На борту находились пятеро молодых людей из Москвы - это туристы, которые отправились вместе с пилотом в экскурсионный полет над Сочи. Двое пассажиров - Мария Клименкова и Александр Храпун - погибли, остальные молодые люди чудом выжили.
Фото с места крушения.
Фото: Иван ВИСЛОВ
К прежней жизни удалось вернуться Анне Штеклейн. У девушки был перелом голени, ушиб позвоночника. Анастасия Энгельгардт во время крушения получила черепно-мозговую травму, у нее был перелом позвоночника, девять сломанных ребер.
Иван и Анна после случившегося поддерживают друг друга
Повредил позвоночник и Иван Вишняков, у него был задет спинной мозг, из-за этого он больше не сможет ходить.
Фото: ЮРПСО.
1 ноября 2016 года с ужасом вспоминает и жительница Сочи Татьяна Литвинова. Именно к ней во двор рухнул вертолет. Машина раздавила новенькую Kia Sportage семьи Литвиновых, полностью снесла хозпостройку - навес, бытовую кладовую комнату.
Пострадавшая семья Литвиновых получила лишь часть компенсации.
Однако, кто виноват в крушении вертолета, почти пять лет было не ясно. Долгое время основной версией у правоохранителей было неисправное техническое состояние вертолета. Но в итоге после тщательного расследования следователи решили - в авиакатастрофе виноват пилот вертолета.
- Подсудимый, являясь пилотом вертолета «EUROCOPTER», выполнял ознакомительный полет над Черноморским побережьем с пятью пассажирами на борту, - говорят в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - Во время полета по маршруту «Олимпийский парк - Гора Ахун – пгт. Красная поляна», приближаясь к береговой линии, пилот привел воздушное судно в предельный режим работы и совершил энергичный маневр, во время которого вертолет находился в неуправляемом состоянии.
Это считают эксперты и привело к столкновению винтокрылой машины с землей. С выводами специалистов согласился и суд.
- В результате падения вертолета два пассажира погибли на месте, еще троим - причинен тяжкий вред здоровью, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском краевом суде. - Также результатом авиакатастрофы стал крупный имущественный ущерб в размере более 53 миллионов рублей.
Фото с места крушения. Фото: пресс-службы МАК.
Ни во время расследования, ни в зале суда пилот свою вину не признал. Но Фемида посчитала, что доказательств достаточно. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии-поседении.
- Также судом в пользу потерпевших в качестве компенсации морального вреда с подсудимого взыскано 3,5 миллионов рублей, - уточняют в суде.
Но приговор в законную силу не вступил, а это значит, что пилот может обжаловать решение.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В Сочи на дом упал экскурсионный вертолет
Во вторник, 1 ноября, в 13:55 в совхозе «Россия» Адлера упал вертолет. Средь бела дня вертолет АS-350B3 предприятия «Ельцовка» рухнул прямо на частный сектор в районе Имеритинской низменности как раз неподалеку от Олимпийского парка. Машина заходила на посадку в ближайшей бухте, возвращаясь с обзорной экскурсии (подробности)
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В сознание пришла 25-летняя Анна Штеклейн.
- Последнее, что я помню, это то, как мы взлетели, я начала снимать Сочина телефон. О том, как мы упали, как меня вытащили, не помню. Очнулась уже в больнице (читайте далее)
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