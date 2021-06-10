«Моя история с «Краснодаром» закончена». Исповедь бывшего тренера «быков» Мурада Мусаева

Мурад Мусаев Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаева на два месяца ушел в день. После увольнения из клуба он практически не давал интервью и не появлялся на публике. Единственный раз он вышел в свет в начале мая. Тогда специалист заглянул на игру бывшего клуба с «Сочи».

Спустя два месяца после увольнения специалист дал развернутое интервью Sports.ru. «КП» – Кубань» собрала основные моменты часовой беседы.

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Об увольнении

Я приехал домой. Сергей Николаевич опять меня набрал. Мы поговорили какое-то время. Потом я пообщался со своей женой. Я понимал, что я не усну этой ночью. Но я не хотел оставаться дома. Поэтому сел в машину, поехал прокатиться. Мне стали звонить друзья, когда все это узнали (об отставке). Приехал один другой, второй, и мы на районе моего детства – Комсомольском – мы прошлись, вспомнили молодость, посмеялись. Не говорили вообще о футболе. Я уже приехал поздно-поздно домой и уснул, и с утра началась новая жизнь.

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

О причинах ухода из клуба

У команды пропала уверенность. Я не люблю это слово – химия. Когда ты забираешь равные матчи, когда соперник тебе может не забить что-то. Здесь же получалось, что каждая наша оплошность привода к голу, к удалению. Это забирало уверенность у ребят. Я понимаю, что ряд поражение – это не результаты, ради которых я находился в клубе. Я посчитал, что мой уход вызовет определенный эмоциональный всплеск, и команда начнет побеждать. Но, как мы видим, что я немного ошибался.

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

О последнем разговоре с Сергеем Галицким

Сергей Галицкий звонил, что обсудить итоги работы, поддержать и предложить работу. Он предложил остаться в структуре клубе. В начале лета я встречался с руководством команды. Мы не договорились. Поэтому моя история с «Краснодаром» закончена, и я там пока не буду работать.

«Краснодар» – это мой дом. Я вижу, что в «Краснодаре-2» дела шли не очень хорошо. Я понимаю, что мог бы принести много пользы, но я немного по-другому видел наше сотрудничество. Поэтому история с «Краснодаром» пока закончена.

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

О желании работать за рубежом

Мне было бы интересно поработать за границей. Я летал на переговоры с президентом одного клуба. Они последние годы выступали в группе Лиги чемпионов и Лиги Европы. И там достаточно серьезный проект. Но, к сожалению, не срослось. Были разговоры об еще одном клубе. Я бы все оставил и попробовал это. Это экстремальный момент. Я готов был для этого. В России я не готов. Были различные звонки. Я сказал, что если останусь в России, то буду дома, в Краснодаре. Но сейчас я понимаю, что я должен заняться поисками (работы).

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Об уроках, данных Сергеем Галицким

Он многогранный. Он может быть и очень жестким, прям очень. Когда он становится жестким, его лучше не встречать. Он может быть человеком. Я не хотел бы рассказывать одну историю. Но еще будучи тренером в академии, у меня была одна семейная проблема. Я никому не говорил об этом. Но он сам спросил у меня. Я вообще был удивлен, что он обо мне тогда знал, и он мне ее решил. Это прямо для меня такие вещи. Ты можешь заработать много денег. Ты можешь быть сверхуспешным человеком. Но главное – что о тебе думают окружающие люди. Ты это не купишь. У тебя может быть все. Но если ты ничего после себя не оставляешь, люди о тебе думают плохо, это все бесполезно. Вся эта жизнь. И вот у Сергея Николаевича есть это сочетание. Он добился всего в бизнесе, во всех сферах, где он занимался. Но у него есть еще такие вещи. Он многое сделал людям. Этого никто не узнает. Он может помочь человеку. Он может не помочь, если ему напишут в инстаграме или в твитере. Но если он сам что-то увидит, то сделает много хороших дел. У меня есть мечта. Если я кому-то смогу сделать что-то такое хорошее, то моя жизнь не будет зря прожита.

О воспоминаниях о «Краснодаре»

Ощущаю себя не очень хорошо. Это неприятные чувства, когда ты столько лет провел вместе. Это было твоим домом. Сейчас надо идти дальше. Уже одному. Буду всегда благодарен Сергею Галицкому за этот шанс. Вряд ли бы еще какой-то президент решился на это. Да, я сам дал повод, чтобы мне дали этот шанс. У меня была очень крутая молодежная команда. Мы все выигрывали. У нас были современный, мощный футбол. Я заслужил этот шанс, но не каждый бы осмелился мне его дать. Поэтому Сергею Николаевичу я буду всегда благодарен. Я отдал всего себя клубу за эти десять лет, что я в команде. Мы добились хороших результатов, заработал хорошие деньги. Мне кажется, я полностью отплатил за все.