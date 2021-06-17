Драматическая весна в Краснодаре - 4

Фото: Театр Драмы

Часть 1. – «Трудности перевода. Знак своего присутствия»

Часть 2. «Тропами Василия Тёркина. Бери шинель…»

Часть. 3. «Тяжелый песок»

№4. Взгляд и нечто

«Горе от ума». Скоро будет двести лет как эта пьеса популярна. Сначала в списках (самиздат времен царя Александра Первого), через три десятка лет - на сцене, но с цензурными сокращениями. В образе главного героя видели то ли декабриста, то ли диссидента. После премьеры в нашей Драме одна краснодарская коллега приписала Чацкого к болтунам-диванным экспертам. Мне в голову пришло другое сравнение, но об этом позже.

С первых сцен постановщик Роберт Манукян дает понять, что жанр для него – понятие относительное. Более того, смешивает настоящий стилистический коктейль. (Стоит заметить, что и театр снова чудит (см. главу про «Василия Теркина») с формальными определениями – на афишах и сайте это комедия, на программке же – трагикомедия!)

Фото: Театр Драмы

Другим действующим лицам тоже приданы, помимо ярких костюмов, запоминающиеся жестовые характеристики – веер Хлёстовой (здесь вовсе не старухи) (Вера Великанова) забирает на себя все внимание. Режиссер как бы подмигивает посвященным, и наделяет многих героев масками комедии дель арте. Павел Афанасьевич Фамусов (Олег Метелев) так яростно жестикулирует и гримасничает, что не оставляет сомнений - он Панталоне, скупой старик-резонер. Сергей Сергеевич Скалозуб (Алексей Сухоручко) дергается и рапортует как Капитан - хвастливый вояка и трус. Алексей Степанович Молчалин (Ким Сизов) – неглупый слуга Бригелла, осторожный, но тоже вынужденный являть себя особенными движениями. Трудно определиться, какая маска подразумевалась в персонаже Алексея Мосолова (Арлекин?), но с пластичностью вздорного Репетилова, на мой взгляд, гибкий актер снова перебарщивает (как и в «Трех сестрах»). Другим действующим лицам тоже приданы, помимо ярких костюмов, запоминающиеся жестовые характеристики – веер Хлёстовой (здесь вовсе не старухи) забирает на себя все внимание, хороша и «ходячая мумия» - князь Тугоуховский (Евгений Женихов), «божьим одуванчиком» порхает бабушка Хрюмина (Наталья Арсентьева). Выразительны супруги Горич (Мария Грачева и Алексей Соломыков)

Вопреки ожиданию служанка Лизанька (Арина Савельева) совсем не Коломбина. Она – совершенно живая, не под личиной дель арте. Таковы и Александр Андреевич Чацкий (Арсений Фогелев) и Софья Павловна Фамусова (Елизавета Велиган). Три самых умных персонажа выведены из-под рамок жесткой социальной типажности.

Но тут – «ум с сердцем не в ладу» и приличествующего лица не приходится держаться. Хотя… «рука-лицо», фейспалм - известный интернет-мем, означающий стыд за кого-то, недвусмысленно вынесен на афишу. Чацкий глядит на нас из-под характерного жеста разочарованно, но довольно спокойно.

Да! Он недоумевает только по поводу влюбленности Софьи в угодливого Молчалина, в остальном он ясно отдает себе отчет насчет светского окружения. Более того, он и к себе довольно ироничен. Его внезапное появление в одной из сцен в шотландском килте (член Аглицкого клуба) тоже тому подтверждение. То есть в этой версии никакой трагедии, никакого «мильона терзаний» по поводу неприятия его в московских гостиных. От сумасшедшего, юродивого, дурака недолог путь до шута. А Фогелев тут и есть великолепно работающий стендап-комик. Чацкий обращается к зрителям, постоянно работает на авансцене, бегает по залу и даже переодевается в куртку-худи. И говорит-говорит-говорит. (ну чем не образованный Женя Чебатков, тоже знающий несколько языков? У резидента камеди-проектов ведь тоже «стендап для мозга»). Софья, подростком бывшая с Александром на одной язвительной волне, выросла в романтичную красавицу и смогла в этом баттле характеров выдать только один панчлайн, но какой! Увы, Елизавета Велиган недотягивает до партнерши такого Чацкого.

«Горе ты мое от ума, Не печалься, гляди веселей. И я вернусь домой Со щитом, а, может быть, на щите, В серебре, а, может быть, в нищете, Но как можно скорей…».

Но вместо рока или рэпа… та-дам… – «Чардаш» Монти! (сама по себе залихватская цыганская музыка и врывается в действие грубо, и звукорежиссер не щадит актеров, подчас перекрывая диалоги). Совсем «из другой оперы», как говорится. А режиссер буквально еще и водевильчик подсуетил - с пасторальными песенками от буфетчика Петруши (Филипп Душин) и танцами на псевдобалу под оркестр на антресолях

«…взгляд и нечто. О чем бишь нечто? — обо всем»…

Фото: Театр Драмы

Словно хочется всем угодить. В том числе и старшеклассникам, которых водят педагоги на спектакли организованно. А как они понимают выражение «времен Очаковских и покоренья Крыма»? Пиво и вежливые люди в Симферополе? Чацкий в капюшоне не помог – сидевшие со мной на одном ряду подростки после антракта не появились. Дела давно минувших дней, как писал другой Александр Сергеевич, как и речь того времени, пусть даже разговорная и блестяще срифмованная, непонятны молодым людям от слова совсем. Хорошо, если я ошибаюсь, и литературу преподают толково.

Зато взрослые были довольны – не раз смеялись по ходу действия. В классике априори всегда есть про сегодняшний день и от аллюзий на современную Россию не избавиться. Противник просвещения и либерализма Фамусов готов закрутить гайки и напринимать дурацких законов. Не болтающий лишнего и делающий карьеру Молчалин способен вступить в любую партию, лишь бы оказаться наверху. Антон Антонович Загорецкий (Юрий Волков) сколь услужлив, столь и опасен, господа N. (Георгий Хадышьян) и D. (Сергей Мочалов) всюду вдвоем и выразительно зловещи. Репетилов олицетворял сразу многих блогеров, а Александр Андреевич иногда напоминал Алексея Анатольевича…