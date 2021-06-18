Туристы никуда не денутся: как в Сочи отреагировали на открытие границ с Турцией

На сочинском пляже Фото: Виктор КЛЮШКИН

В начале летнего сезона Сочи из-за закрытия зарубежных курортов забит под завязку. Не хватает лежаков на пляжах, в кафе выстаиваются очереди, мест в отелях и санаториях нет до конца лета. Даже частные мини-гостиницы уже переполнены. От Ассоциации туроператоров России (АТОР) было направлено письмо руководителю федерального штаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором они просят ослабить ограничения на зарубежные поездки из-за нехватки мест в Сочи.

Просьба была услышана. 18 июня стало известно, что Оперштаб принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня. Как отнеслись к этой новости в Сочи?

- Мы конкуренции не боимся, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в компании-туроператоре. – Туры забронированы и оплачены до конца лета, вряд ли отдыхающие будут их отменять. У всех гостей расписаны отпуска. Никто уже не поменяет планы в первой половине лета. Другой положительный момент: открытие границ будет держать сочинскую индустрию гостеприимства в тонусе. Отдыхающие должны стремиться в Сочи не потому, что другие направления закрыты, а потому что на российском курорте не хуже, чем в Турции, здесь разумное соотношение цены и качества в сочетании с нашим менталитетом и лечебными факторами, которых нет на средиземноморских курортах.

В департаменте курортов и туризма администрации Сочи тоже считают, что Сочи «своего не упустит» даже после открытия Турции и других популярных зарубежных направлений.

- Сейчас в базах размещения Сочи более 180 тысяч туристов, - рассказали в департаменте. – Отдыхающих принимают 60 санаториев и пансионатов с лечением, примерно 100 отелей, детских лагерей и баз отдыха. Кроме того, ажиотажный спрос на жилье у моря туристов удовлетворяют более 2200 мини-гостиниц и гостевых домов.

Ситуацию «Комсомольской правде» - Кубань» прокомментировал начальник управления научных исследований, доцент кафедры управления и технологий в туризме и сервисе Сочинского госуниверситета Сергей Доморат.

- Считаю, что здоровая конкуренция необходима турбизнесу, без нее динамическое ценообразование способствуют завышению стоимости отдыха, - считает Сергей Доморат. – С открытием Турции цента туров в Сочи нормализуется. Уверен, что она снизится в ближайшее время на 10-20 процентов. И прайсы на бархатный сезон базы размещения тоже пересмотрят.

Зато на сочинском рынке «сибирские» цены на овощи и фрукты снижать не собираются.

- Наши главные покупатели – москвичи, которые приезжают в Сочи на все лето отдыхать в собственные квартиры, они набирают «витамины» корзинами. В Турцию они точно не уедут. А какой смысл тратить деньги, имея свою «дальнюю дачу» на побережье? – поделился один из продавцов Ашот.