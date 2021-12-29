Синоптики дали окончательный прогноз погоды на новогоднюю ночь в Краснодаре

Погода в новогоднюю ночь в Краснодаре не порадует жителей города. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Последние дни декабря в Краснодаре больше похоже на весну. В городе хоть и облачно, зато воздух прогревается до +10-12 градусов. Но многие горожане верили, что 31 декабря произойдет чудо. А все потому, что несколько раз менялся прогноз погоды на Новый год. Причиной тому были воздушные массы, которые "путали планы". Но, наконец, метеорологи дали краткосрочные данные и говорят, что теперь уже точно ничего не изменится. Публикуем окончательный прогноз погоды на новогоднюю ночь в Краснодаре.

В пятницу, 31 декабря, в кубанской столице будет пасмурно. По прогнозам синоптиков, увы, ожидает лишь дождь. Он, правда, будет кратковременным и ближе к ночи прекратится. Однако успеет за это время превратить улицы в лужи.

- Сейчас на регион нацелены южные потоки - они-то и принесут нам тепло, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Александр Колесник. - Так что ни 31 декабря, ни 1 января снега ждать не стоит. Температурные отметки будут слишком высокими.

По данным метеорологов, 31 декабря в дневные часы воздух прогреется до +5-7 градусов. Ночью температура опустится, но не существенно. Отметок ниже нуля не прогнозируется. При этом ветер будет слабым. Такая же погода будет и 1 января, так что краснодарцы могут смело выходить на улицу и встречать 2022-й под открытым небом.

Кстати, ранее сообщалось, какие будут действовать коронавирусные ограничения в Краснодарском крае на новогодних каникулах 2022 года.

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