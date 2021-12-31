Погода в Краснодаре на 31 декабря 2021: будет ли снег

Погода в Краснодаре на 31 декабря 2021 года. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Новогодняя ночь порадует краснодарцев мягкой погодой. Так что после боя курантов, говорят синоптики, можно смело идти гулять – главное, одеться потеплее: все-таки не стоит забывать, что на дворе зима. Рассказываем, какая будет погода в Краснодаре на 31 декабря 2021 года.

Как бы ни хотелось жителям города встретить Новый год под снежными хлопьями, которые падают с неба, но у погоды свои планы. И 31 декабря город сугробами не покроется.

- Так что ни 31 декабря, ни 1 января снега ждать не стоит. Температурные отметки будут слишком высокими. Вместе с тем, в городе все же ожидаются осадки. Кратковременный дождь будет идти в разных районах Краснодара, но к ночи прекратится, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Александр Колесник.

Кроме того, синоптики прогнозируют комфортную температуру воздуха +5-7 градусов. Слабый ветер скоростью 1 метр в секунду практически не будет ощущаться.

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На Новый год в Краснодаре в разные годы была удивительная погода.

- Самая высокая температура в новогоднюю ночь была в кубанской столице в 2000 году, когда было +15,8 градуса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в метеослужбе. - Самая холодная наступила всего через несколько лет – в 2008-м столбик термометра опустился до 16,1 градуса ниже нуля.

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