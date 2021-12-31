Погода на новогодние праздники в Краснодаре 2021-2022: будет ли снег

Зимней сказки, судя по всему, ждать не приходится. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Уже несколько лет под Новый год жители города даже и не мечтают о настоящей зимней сказке. Снег в кубанской столице выпадает только под конец января, да и то быстро тает. Последние дни краснодарцы проводят под пасмурным небом. Не изменится ситуация и на зимних каникулах. Будет относительно прохладно, но снега не ждем. Рассказываем подробнее, какая будет погода на новогодние праздники в Краснодаре 2021-2022.

- Морозов и снега в новогоднюю ночь не ждите. Особо не изменится ситуация и в первые дни января, - говорит начальник отдела мониторинга и прогнозирования территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Александр Колесник.

По словам Александра Колесника, сейчас на Кубань поступают теплые воздушные потоки, которые не дадут отметкам рухнуть ниже нуля. Причем отрицательных значений не ожидается даже в ночные часы. Днем почти все праздники температура будет варьироваться от +4 до 6 градусов, а после заката - от +1 до 3 градусов. Словом, зимние каникулы будут комфортными. Так что это время смело можно посвятить прогулкам по украшенному к празднику городу.

- Местами возможен дождь, но он ожидается кратковременный, - добавляет Александр Колесник. - Единственное место, куда можно отправиться за зимней сказкой, это предгорные районы. Там все-таки выпадут белые хлопья.

Ну а если хотите настоящих плотных сугробов по колено, то это нужно ехать только в горы. На высоте 1500 метров можно и на санках покататься, и снежную бабу слепить!

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