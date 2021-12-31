Погода в Краснодаре на 1 января 2022 года: озвучен точный прогноз

Зимы в Краснодаре не будет даже в первый день 2022-го. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Идеальная погода на Новый год — легкий морозец, белый снежок, тихо падающий с неба, отсутствие ветра. Мечта всех жителей России, особенно тех, кто живет на юге страны. Увы, в предыдущие годы снег не очень баловал краснодарцев. Исключением, как говорят синоптики, не станет и первый день нового года. Рассказываем, какая будет погода в Краснодаре 1 января 2022 года.

По словам синоптиков, по территории Краснодарского края один за другим пройдут фронтальные системы. Это станет причиной изменчивого настроения погоды. 1 января к нам поступит порция еще более теплого воздуха, чем накануне. Это тут же отразится на столбиках термометров - по прогнозам, отметки повысятся до +8-10 градусов. При этом в ночные часы похолодает лишь до 3 градусов выше нуля.

- Морозов и снега в новогоднюю ночь не ждем, - говорит «КП» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Александр Колесник. - Особо не изменится ситуация и в первый день января.

Зато в городе прогнозируют дождь. При этом возможны резкие порывы ветра - его скорость будет достигать 10 метров в секунду.

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Старожилы и архивы метеослужб хорошо помнят, когда в кубанской столице первый день нового года был непривычно холодным.

- В 2009 году в городе был зафиксирован абсолютный минимум - минус 15,7 градуса. Такого не было никогда, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» метеорологи. - А самая теплая погода была 50 лет назад. В 1971-м воздух прогрелся до +20,8 градуса.

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