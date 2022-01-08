Прогноз погоды в Краснодаре на первую рабочую неделю 2022: ждать ли лютых морозов и снега

Неделя будет жаркой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Настоящая зима придет на Кубань уже на следующей неделе. Столбики термометров резко сбросят до 10-15 градусов, а край поглотят температурные качели.

Прогноз погоды в Краснодаре на первую рабочую неделю 2022 обещает потепление в понедельник.

- К полудню воздух прогреется до плюс десяти градусов, – говорят «КП» – Кубань» метеорологи.

Этот день станет самым теплым в Краснодаре за неделю. Но он обойдется без солнца. С самого утра тучи затянут небо над краевым центром.

- Во вторник на Кубани зарядят ливни, – продолжают синоптики.

Прогноз погоды в Краснодаре на первую рабочую неделю 2022 обещает дожди до среды. Пока на Кубань не придет первое похолодание.

Уже ночью столбики термометров пробьют минусовые отметки. Максимальная температура воздуха днем не превысит одного градуса.

- Четверг станет самым холодным днем на неделе, – заключают синоптики.

Ночные заморозки сменятся дневным похолоданием и гололедом. Он возможен из-за ливня во вторник. Чтобы не стать участником дня жестянщика, лучше не выезжать на дорогу на летней резине.

Прогноз погоды в Краснодаре на первую рабочую неделю 2022 обещает потепление к концу недели. Уже в пятницу воздух прогреется до плюс двух градусов, в субботу и воскресенье – до трех.

Но местным жителям придется отказаться от прогулок на свежем воздухе. С вечера пятницы на Кубани зарядят мощные ливни. Они продлятся до конца недели.