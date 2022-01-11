Прогноз погоды на Крещение в Краснодаре 19 января 2022 года: ждать ли экстремальных морозов и снегопада

Воздух прогреется до рекордных отметок Фото: Алексей БУЛАТОВ

На следующей неделе православные христиане отметят важный праздник – Крещение Господне. По традиции вечерние литургии состоятся 18 января.

После службы прихожане отправятся к специальным купелям. Они вырубаются в водоемах или оборудуются при храмах.

Прогноз погоды на Крещение в Краснодаре 19 января 2022 года не обещает лютых морозов. Температура воздуха не опустится ниже нуля даже ночью.

Считается, что это идеальные условия для купания. Они не требуют специальной подготовки, нежели погружение в настоящую Иордань.

Прогноз погоды на Крещение в Краснодаре 19 января 2022 года плюсовые значения весь день. Днем воздух прогреется до плюс четырех градусов, ночью – до плюс двух. Это одни из самых высоких показателей за последние десять лет.

Прогноз погоды на Крещение в Краснодаре 19 января 2022 года обещает легкий ветер. Его порывы будут достигать 2-4 м/с.

Это в два раза меньше, чем было год назад. Тогда скорость ветра достигала 9 м/с. Синоптики даже рекомендовали местным жителям запасаться горячим чаем и теплыми пледами, чтобы не заболеть.

Прогноз погоды на Крещение в Краснодаре 19 января 2022 года не обещает снега. Он вообще не радует жителей Кубани этой зимой.

Например, год назад снежные хлопья стали настоящим чудом на Крещение. Но ожидать его повторения 19 января бесполезно. Во всяком случае об этом говорит предварительный прогноз. Но он еще может измениться.

Прогноз погоды на Крещение в Краснодаре 19 января 2022 года сильно отличается от значений 1972-го. Тогда на Кубани стояли настоящие сибирские морозы. А температура воздуха опускалась до непривычных -28,9 градуса. Это исторический показатель, который остается рекордный уже более 50 лет.