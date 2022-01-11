Прогноз погоды на старый Новый год в Краснодаре 14 января 2022 года: ливень, снегопад и лютые морозы превратят город в каток

Празднованию не помешает ничего Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Настоящая зима никак не найдет Краснодар. Полтора месяца позади, а Кубань не знает ни холодов, ни снега. Они словно забыли о юге России.

О наступлении Нового года напоминает разве что атмосфера: нарядные елки на площадях, украшения – на окнах домов и квартир, Голубой огонек – на ТВ. На этом – все.

Зато прогноз погоды на старый Новый год в Краснодаре 14 января 2022 года готовит сюрпризы. Причем сразу несколько.

Уже ночью на Кубани зарядит мощный снегопад. Местные жители ждали его еще на Новый год, но получили дождь.

- Снег пойдет в районе полуночи, – говорят «КП» – Кубань» синоптики.

Прогноз погоды на старый Новый год в Краснодаре 14 января 2022 года обещает, что снег продлится до полудня. Вместе с осадками на Кубань придут холода.

- Температура воздуха ночью опустится до минус восьми градусов, – добавляют метеорологи.

Так холодно этой зимой на Кубани еще не было. Но старый Новый год приготовил сюрпризы для местных жителей. Начнутся они ближе к вечеру, когда в городе зарядит мощный ливень. Случится это на фоне небольшого похолодания.

Прогноз погоды на старый Новый год в Краснодаре 14 января 2022 года не исключает образование гололеда. Он возможен из-за резкого перепада температур и вечернего ливня.

Поэтому местным жителям рекомендуют не выезжать на дорогу на летней резине. Распогодится на Кубань уже в субботу, 15 января.

Непривычные минусовые отметки сменит резкое потепление. Уже к полудню субботы воздух прогреется до плюс четырех градусов.