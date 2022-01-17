«Еще одно испытание». Мама победителя детского «Голоса» Дани Плужникова оставила душераздирающее послание

Данила Плужников с мамой Ириной Афанасьевой. Фото: семейный архив

«Когда дело касается здоровья наших детей, мне кажется, каждый из нас старается приложить максимум усилий для того, чтобы сделать всё от нас зависящее, для его улучшения» - написала мама победителя третьего сезона шоу «Голос. Дети» Дани Плужникова Ирина Афанасьева у себя в Фейсбук.

Данила Плужников. Фото: личный архив

Она оставила душераздирающее послание, которое связано с ее талантливым сыном.

Дело в том, что в конце прошлого года Данил Плужников решил сделать все возможное для того, чтобы ходить на свои ногах, а не передвигаться на инвалидной коляске. На время Данил забросил музыку и лег в больницу, где ему предстоит еще не одна операция. Сейчас победитель детского «Голоса» проходит лечение в Кургане, в институте Г. А. Илизарова.

- Вот и мы сегодня готовы на ещё один шаг к тому, чтобы встать на свои ноги твердой поступью, и без костылей. Еще одна операция... Еще одно испытание... Конечно, все в руках Божьих, - написала его мама. - Я посылаю свои молитвы в Космос... Верю, сынок, что все у нас с тобой получится! Потому что ты у меня сильный и стойкий! Я всегда с тобой рядом. Я, к сожалению, не могу забрать твою боль, но разделить твои страдания я готова вместе с тобой.

У Данила Плужникова редкое заболевание. Когда ему было полтора года, врачи поставили диагноз: спондилоэпифизарная дисплазия. Рост замер на отметке 110 см. Руки и ноги перестали расти, появились боли в области позвоночника, таза, в суставах. Ходить Данила может ходить только на костылях, на которых и вышел на сцену шоу «Голос» в 2016 году. Тогда ему было 14 лет. На слепых прослушиваниях Данил Плужникова пел «Два орла» Олега Газманова. На последней ноте к нему повернулся Дима Билан.

Данила Плужников на сольном концерте Зары в Витебске. Фото: архив Дани Плужникова

А в финале шоу за юного исполнителя проголосовала вся страна. Домой, в родной Сочи, он приехал победителем. В аэропорту Данилу встречали как национального героя. А тогдашний мэр Сочи даже подарил парню квартиру.

Сейчас Даниле Плужникову уже 20 лет, он учится в музыкальном училище, создал свою группу. Но из-за решения встать на ноги творческая жизнь пока ушла на второй план.

Пока Данил лежит в больнице, его мама обратилась к нему у себя в Фейсбуке:

«Да, конечно, ты переживаешь, что твоя творческая жизнь ушла на второй план. Тебе так не хватает встреч, выступлений, тусовок, и т. д... Но будь уверен, когда мы справимся, все закрутится с новой, еще большей силой! Будь здоров, мой любимый сын! У нас всё с тобой получится».

Мама всегда рядом с музыкантом, она его продюсер, пиарщица и верный помощник.

Ирина Афанасьева очень переживает за сына и сделает все, чтобы он ни в чем не нуждался. После операций у Данилы впереди длительный процесс реабилитации. Его семья и многочисленные поклонники уверены, что музыкант справится и снова будет радовать фанатов новыми песнями.

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