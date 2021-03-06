Год пытается получить инвалидную коляску: как сложилась судьба победителя детского «Голоса» Данила Плужникова

Даня Плужников. Фото: архив Дани Плужникова

О Дане Плужникове из Сочи вся страна узнала ровно пять лет назад. Тогда ему было 14 лет, и он вышел на сцену третьего сезона шоу «Голос.Дети». В марте 2016 года на слепых прослушиваниях Данил пел «Два орла» Олега Газманова. На последней ноте к нему повернулся Дима Билан и забрал в свою команду. А потом закрутилось - концерты в рамках шоу и всероссийское голосование. Даня не оставил шансов ни одному сопернику в финале - именно ему отдали голоса большинство жителей России. В родном Сочи, куда он вернулся после победы, Даню встречали как национального героя - пришли многочисленные фанаты с плакатами и подарками.

Май 2016 года. Даню встречают в аэропорту Сочи после победы в шоу Фото: Иван ВИСЛОВ

К славе Даня Плужников шел упорно, через трудности и испытания.У Данила с детства года серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому вместе с ним всегда его мама Ирина Афанасьева, ведь без помощи Дане очень сложно в обычной жизни.

После победы в шоу «Голос.Дети», в 2016 году, тогдашний мэр Сочи Анатолий Пахомов пообещал музыканту однокомнатную квартиру. В 2018-м мама Дани в разговоре с корреспондентом «КП» призналась, что заветных квадратных метров так и не получили. После нашей публикации с семьей Плужниковых связалась мэрия и выдала ключи. Это была черновая квартира - бетонный короб. Но Данил радовался - его собственная квартира, а не скромная комната в пристройке старой пятиэтажки. Но в нее Даня так и не переехал. В то время, когда звезда «Голоса» получил ключи, он уже учился в музыкальном училище при РАМ имени Гнесиных в Москве, поступив туда после девятого класса, и с красным дипломом музыкальной школы в Сочи.

Звезда детского "Голоса" выступал вместе с певицей Зарой. Фото: архив Дани Плужникова

В столице родители юноши сняли квартиру, а в Сочи стали бывать редко.

Мы узнали, как сложилась судьба Дани спустя пять лет после победы в шоу «Голос.Дети». Оказывается, ту самую квартиру в Сочи семья продала, чтобы купить свое жилье в Москве.

Спасибо большое мэру Сочи за такую возможность, мы бы сами не потянули квартиру в Москве, - говорит сайту «КП»-Кубань» мама Данила Ирина Афанасьева. – Продав однушку в Сочи, нам хватило денег взять ипотеку в Москве и внести первый взнос в размере 50%.

Папа Данила устроился в Москве на работу и сейчас оплачивает ипотеку. Мама полностью посвятила себя сыну – стала и его продюсером, и самой верной помощницей. Она помогает ему вести странички в соцсетях, ездит с ним на концерты, договаривается об интервью и всячески оберегает.

Выступает Даня и на различных концертах. Фото: архив Дани Плужникова

- Мы с сыном часто бываем в Южно-Сахалинске. Данил там – почетный председатель жюри музыкального конкурса для детей с ОВЗ «Поющие Острова», - рассказывает сайту «КП»-Кубань» Ирина Афанасьева. – Знаете, ему там даже работу предлагали в культуре. Но ему нравится Москва, здесь он учится, тут у него много друзей. Хотя сын на Сахалине чаще бывает, чем в Сочи. Его в родной город почему-то не зовут - ни на концерты, ни в состав жюри. В Сочи мы и сами стали редко приезжать, некогда, были только летом. Немного отдохнули, у родных погостили, и вернулись в Москву, много дел…

Мама Дани всегда с ним рядом. Фото: архив Дани Плужникова

Данил сейчас учится на 3 курсе музыкального училища. Его стали приглашать в качестве члена жюри на различные вокальные фестивали и конкурсы для детей и взрослых. А еще у него новое увлечение – он пишет музыку, песни, в своей домашней студии сам делает аранжировки.

Так сейчас выглядит победитель третьего сезона шоу "Голос.Дети". Фото: архив Дани Плужникова

Вместе с друзьями из училища создал группу «pylllygrim», в которой поет. Талантливые ребята уже выступали на дне города в сентябре 2020 года, на Благотворительном концерте в парке Горького, играли на квартирнике. Сейчас репетируют новую песню, написанную Данилом, и уже совсем скоро ее все услышат.

- Сыну уже 19 лет, голос у него меняется, окреп, теперь такой баритон, - объясняет Ирина Афанасьева. - Сейчас его очень заинтересовал саунд-продакшн, это профессиональная запись вокала, музыкантов, сведение, мастеринг, композиция, аранжировка. После училища Данил хочет развиваться в этом направлении. Сам прошел интернет-курсы. А как-то давно, года два- три назад, сказал, что с удовольствием бы и в кино снялся, в каком-нибудь сказочном фильме. Данил – настоящий артист! Он на все смотрит с юмором. Может и над собой посмеяться, и над окружающими.

А еще Даня хочет быть максимально самостоятельным. Он часто сам добирается до училища - сначала едет на такси до метро, потом в подземку спускается и уже дальше его встречают друзья, и все вместе отправляются на занятия.

- С некоторых пор в метро появилась отличная служба мобильной помощи инвалидам. Когда сын подъезжает к станции на такси, его уже встречают ребята из службы помощи. Они сопровождают его от точки до точки. И в конце маршрута передают на остановке друзьям, - объясняет Ирина.

Передвигается Даня Плужников по Москве в обычной детской коляске. Но его мама мечтает о новой – современной электроколяске, с функцией лифта, изменения высоты сидения, где Данил сможет подниматься вверх на 30 см и опускаться. Но по программе реабилитации Данилу рекомендовано кресло-коляска с электроприводом, без указания каких либо технико-функциональных характеристик.

Даня продолжает петь, но в то же время увлекся и звукорежиссурой. Фото: архив Дани Плужникова

- Поэтому закупка коляски с функцией лифта сыну не положена, - вздыхает мама победителя третьего сезона детского шоу «Голос». - Нужно внести эти рекомендации в программу реабилитации, но в бюро МСЭ этого не делают, ссылаясь на определённые правила.

Стоит такая коляска почти полмиллиона рублей. И мама Дани уже год добивается, чтобы Данилу ее выдали бесплатно, и доказывает, что такая «умная» коляска - жизненная необходимость...