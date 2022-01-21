Новый беспредел в Кущевской. Задержаны последователи «цапков», которые пытали, убивали и грабили людей

Двое задержанных уже написали явки с повинной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спустя 12 лет после жуткой бойни в станице Кущевской, где члены банды «цапков» убили семью местного фермера Аметова, начался новый беспредел. Появились новые, молодые последователи головорезов. Действовали они в порыве мести и из жажды денег. Как удалось узнать «КП» - Кубань», силовики задержали двух 19-летних жителей станицы Кущевской – Алексея Прохорова и Михаила Швецова (имя и фамилия изменены. – Авт.). Им вменяют пять статей, среди которых «Угон», «Разбой» и даже «Похищение человека». Кроме того, проверяется причастность парней к убийствам.

- На данный момент оба они задержаны, с ними беседуют сотрудники правоохранительных органов, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в силовых структурах. - Проверяются все эпизоды преступлений, участниками которых являются задержанные. По нескольким из них парни уже написали явки с повинной.

По данным «КП» - Кубань», Алексей и Михаил сознались в преступлении, которое совершили в мае 2020 года, когда им было еще по 17 лет. Тогда они обворовали, а потом похитили двух женщин и увезли их на пустырь. А после – скрылись. В полиции их так и не нашли. В ноябре 2021 года Алексей Прохоров убил жителя Кущевской и вынес из его дома больше 800 тысяч рублей. А последнее преступление бандиты совершили совсем недавно. 8 января 2022 года они убили станичника, забрали у него из дома ружье и деньги. А тело мужчины вытащили на соседний пустой участок и заложили камнями.

- В этих преступлениях они сознались, сейчас идет расследование, выясняются все обстоятельства случившегося, - пояснил источник в правоохранительных органах Краснодарского края. - Не исключено, что в деле могут появиться и другие эпизоды. Алексей Прохоров судим не был, но когда он служил в армии, самовольно оставил воинскую часть. А Михаил Швецов ранее уже привлекался к административной ответственности по статье «Побои».

Дело в отношении кущевских бандитов передали в Следственный комитет. Со дня на день оно должно поступить в ведомство.

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