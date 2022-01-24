Трамваи с «шапками» и «утонувшие» машины: публикуем яркие фото заснеженного Краснодара

Сугробы в Краснодаре выросли серьезные. Полметра не шутки! Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Такого снежного апокалипсиса в Краснодаре еще не было. Рекордное количество осадков - (41 сантиметр!) преобразил город. Из-за циклона он превратился в один большой сугроб – замело автомобили, дороги, остановки. Экстремальные снегопады стали испытанием, потому введен режим повышенной готовности. Собрали для вас яркие фото заснеженного Краснодара.

Машин в сугробах почти не видно. Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Выйти из подъезда на улицу в кубанской столице утром 24 января было настоящим достижением. За ночь расчищенные накануне пути вновь засыпало. Так что даже людям приходилось «буксовать».

Этот снегопад в Краснодаре запомнят надолго! Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Куда сложнее найти свою машину. Поэтому краснодарцы не ждут коммунальщиков. Многие не только раскапывают автомобили, но и самостоятельно прокладывают дорогу.

Если работа дорожных служб прервется, остановится и весь город. Фото: Евгения ХАЛИКОВА

На детские площадки сейчас тоже идти бессмысленно - все качели занесло. Но детишки не отчаиваются - детскими лопатками пытаются вызволить их снежного плена.

Такими улицы города редко увидишь! Фото: Евгений КИСЕЛЕВ

Сугробы в Краснодаре выросли серьезные. Полметра не шутки! Даже мощные тракторы с трудом прорывают снежную блокаду. Власти вывели на улицу всю технику, которая есть.

Краснодар преобразился до неузнаваемости. Фото: Евгений КИСЕЛЕВ

Но до некоторых дворов снегоуборочные машины доберутся через несколько дней. Погода все время добавляет работы. По прогнозам, снег прекратится вечером 24 января.

Для коммунальщиков этот снегопад стал испытанием. Фото: Евгений КИСЕЛЕВ

КСТАТИ

Кубань до февраля будет жить в режиме «снежного неба»

По прогнозам метеорологов, природа на кубанцами не сжалится. Минимум неделю регион будет засыпать снегом. Конечно, рекордных осадков не ждем, но сугробы до февраля точно не исчезнут.

Краснодарцы при выгуле собак следят за питомцами, которые норовят плюхнуться в сугроб. Фото: Евгений КИСЕЛЕВ

- Ничего хорошего от погоды до конца месяца можно не ждать. На Кубани дожди будут сменять снег и наоборот, - добавляет «КП» - Кубань» заместитель начальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай.

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