Северный полюс на Черном море. Снегопад превратил Анапу в столицу Сибири

Фото: Андрей Маковозов

Непогода разбушевалась на Кубани. Мощный снегопад обрушился на Краснодар. Он принял основной удар стихии. Из-за осадков с перебоями работал аэропорт.

Теперь циклон атаковал побережье Черного моря. Мощный снегопад обрушился на курорты Кубани. Удар стихии приняла на себя уже Анапа.

- Зато на санках и лыжах покатаемся, – не скрывает улыбку Евгения. – Уже выбрасывать хотела, но сегодня нашла применение. Забралась на дюну – и поехала.

Фото: Андрей Маковозов

За ночь на курорте выпало 57 мм осадков. Это практическая месячная норма осадков для города. Огромные сугробы образовались на набережной курорта.

- У нас снег бывает раз в пять лет, а здесь – настоящая метель, – говорит Алина, местный житель. – Сугробы – по метру, еще и на набережной. Это же зимняя сказка.

Пока местные жители наслаждались первым снегом, на улицах работали коммунальщики. Они вышли на дежурство ранним утром.

Фото: Андрей Маковозов

- В расчистке и отсыпке пескосоляной смесью дорог и тротуаров задействовано свыше 20 единиц техники и 60 человек, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе курорта.

Из-за метели без света остались несколько жилых домов. Это случилось из-за налипания снега на проводах.

Огромные сугробы парализовали движение транспорта на курорте. По данным сервиса «Яндекс Пробки», утром «мертвые» заторы образовались в центре города.

Фото: Андрей Маковозов

- В ликвидации аварий задействовано 10 бригад - 35 человек и 14 единиц техники районных и городских электросетей, – заключили в пресс-службе мэрии.

Отметим, что снегопад на курорте уже прекратился. Коммунальщики уже привели в порядок дороги, которые занесло снегом ночью.

Напомним, что непогода разгулялась в Анапе прошлой ночью. Мощный снегопад зарядил на побережье Черного моря в ночь на понедельник. За несколько часов в городе выпала практически месячная норма осадков.