Курорт стал белым: публикуем фото заснеженной Анапы

Фото: Андрей Маковозов

Природная стихия разгулялась на Кубани. Мощный снегопад обрушился на Краснодарский край. Он зарядил еще в пятницу. Основной удар пришелся на краевой центр.

Спустя сутки стихия добралась до курортов Кубани. За ночь в Анапе выпала практически месячная норма осадков – 57 мм.

Фото: Андрей Маковозов

Непогода сказалась на расписании местного аэропорта. Из-за снегопада воздушная гавань работала с перебоями. Часть дневных рейсов перенесли на вечер. Речь шла о судах в Москву и Санкт-Петербург.

Зато радовались снегопаду местные жители. Они откопали в кладовках санки и лыжи и рванули на ближайшие дюны. На день пески превратились в заснеженные склоны.

Фото: Андрей Маковозов

- Я уже мысленно попрощалась со своим инвентарем. Но природа преподнесла сюрприз, – говорит Алина.

Из-за снегопада ушла под снег набережная курорта. Она буквально утонула в огромных сугробах. Под слоем снега оказались даже пальмы.

Фото: Андрей Маковозов

- Сугробы – по метру, еще и на набережной. Это же зимняя сказка, – пожимала плечами Светлана. Вместе с волонтерами она вышла на расчистку прогулочной зоны.

Не с кофе начался день у местных коммунальщиков. Они дежурили на улицах с раннего утра.

Фото: Андрей Маковозов

- В расчистке и отсыпке песко-соляной смесью дорог и тротуаров задействовано свыше 20 единиц техники и 60 человек, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе курорта.

Непогода оставила без света местных жителей. Это случилось из-за налипания снега на провода.

Фото: Андрей Маковозов

- В ликвидации аварий задействовано 10 бригад - 35 человек и 14 единиц техники районных и городских электросетей, – заключили в пресс-службе мэрии.

Также метель парализовала движение транспорта. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», огромные заторы образовались в центре города.

- Люди по привычке выехали на улицу на летней резине. Ну и начался день жестянщика, – писал в пробке Михаил.

Сейчас ситуация на улицах пришла в норму. Снегопад в Анапе прекратился. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки осадки на курорте не ожидаются.

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