Чиновница из Новороссийска уволилась под матерную песню Лепса и похвасталась глубоким декольте

Увольнение чиновницы обернулось скандалом. Фото: podolskaya.a.a

С приходом нового мэра Андрея Кравченко в администрации Новороссийска начались кадровые перестановки. О своем увольнении объявила помощник главы города-героя по инвестициям Анна Подольская. Она проработала в мэрии 9 лет, начинала с помощника заместителя главы, который курировал архитектуру и земельные отношения. Но в январе 2022 года решила написать по собственному. При этом помахала ручкой экс-специалист весьма оригинальным способом. На своей странице в Instagram Анна выложила видео, где показывает свое удостоверение и трудовую книжку на фоне здания администрации. Для музыкального сопровождения Подольская выбрала песню Григория Лепса с резкими и матерными словами о работе, которая осточертела до чертиков.

- Ухожу со спокойной душой и сердцем. Всех ценю и уважаю, ведь с нашей командой мы были несокрушимой силой, но время распорядилось иначе и всех нас ждут перемены. Тем, кто уцелеет, желаю удачи и успехов, - прокомментировала свой уход Подольская.

После такого эмоционального прощания на Анну обрушился шквал негодования. Подписчики обвинили ее в неблагодарности и отсутствии интеллекта, а также стали высказывать непрозрачные намеки о том, как бывшая помощница Дяченко попала на работу в администрацию.

Впрочем, вскоре Анна написала новый провокационный пост, где попыталась оправдаться. Причем выгрузила и откровенное фото с глубоким декольте. В новой публикации она сравнила бывшую работу с человеком, которого раньше любили, но отношения с ним закончились. Тем не менее, он навсегда остается в сердце.

- Меня захейтили за песню Лепса, кто-то написал, что я удержалась на должности через постель, имея связи с бывшим главой! А есть умники, которые считают, что меня выгнали за плохую работу или просто наворовала и ушла. А есть сообразительные люди которые поняли, что в некоторых структурах со сменой погоды меняются правила, где лучше самой, а не тебя, - отметила Подольская. - На тот момент во мне пылала буря эмоций, как в отношениях между любовью и ненавистью! Поэтому прошу не переходить на личность, а лучше давайте обсудим грудь, за нее меньше осуждают, чем обнаженную душу!

Бывшая сотрудница администрации также признавшись, что ищет место потеплее.

КСТАТИ

Это не первый скандал, связанный с поведением новороссийских чиновниц. В мае 2020 года, в разгар карантина заместитель мэра Екатерина Демченко была замечена на тусовке на одной из баз отдыха. За эту бурную вечеринку руководитель поплатилась должностью.

В июле 2021 две чиновницы мэрии Новороссийска подрались «из-за рабочих моментов» после совещания по проблемам дольщиков. Потасовка попала на камеры видеонаблюдения.