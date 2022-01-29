Пенился хуже газировки: Жителей Краснодара ужаснул шипящий снег

Женщина играла с ребенком на детской площадке, но в какой-то момент заметила, что снег "шипит".

Жители юга зимнюю сказку видят редко. Снег, если и бывает, то быстро тает. Но в январе нынешнего 2022-го сугробы выросли аномальные - выше колена. Это заставило людей вспомнить детские забавы. Пока одни лепили снеговиков разных форм, другие ставили эксперименты под открытым небом. Ранее парень в Тимашевске удивлялся тому, что обычный сугроб на улице вспыхнул и горел синим пламенем, словно это не вода, а спиртовая таблетка. Провести любопытных пользователей молодому человеку не удалось - его обман вскрылся. Не прошло и суток, как на смену распространившемуся ролику с полыхающим снегом пришло видео с «шипящим сугробом».

Эти завораживающие кадры сняла жительница Краснодара во время игры с ребенком на спортивной площадке.

- Мы резвились с ребенком, в какой-то момент решили выпить обычной воды, вот, негазированная, - говорит за кадром родительница, показывая ту самую бутылку.

Затем девушка уверяет, что после пролития воды сугроб под ногами начал пениться, словно газировка. В качестве доказательства мама ребенка решила повторить все сказанное на камеру мобильного телефона. Более того, для «чистоты» эксперимента она выбрала участок с нетронутым снегом.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, как девушка пролила жидкость в сугроб, после чего началась химическая реакция. Слышно сильное шипение, появилась пена, которая через пару секунд исчезла.

- Это ужасно страшно, - заканчивает свой эксперимент родительница.

Происходящее на видео выглядит по-настоящему пугающе. Но, как удалось узнать «КП» - Кубань», никакой угрозы ни для взрослых, ни для детей нет - видео оказалось очередным надувательством.

- Да, в ролике девушка показывает бутылку с водой, но мы не знаем, что там действительно налито. Судя по тому, какую реакцию мы видим, там далеко не питьевая вода. Более того, сугроб тоже далеко не чист, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» эколог Петр Потапов. - В ролике мы наблюдаем химическую реакцию с активным выделением углекислого газа (CO2).

По словам экологам, чтобы повторить подобный трюк в быту специальных реактивов не нужно. Достаточно на сугроб высыпать соду и сверху залить уксусом.

- В этом случае уксусная кислота при взаимодействии с щелочью, каковой и является сода, нейтрализуют друг друга, выделяя углекислый газ. Ничего сложного и опасного, - добавляет «КП» - Кубань» Петр Потапов.

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