Пощечины менталитету. Краснодарский художник в комиксах высмеял привычку горожан мусорить в городе

Любители мусорить в городе попали под острый глаз краснодарского художника. Фото: ryzhenko.a.v

Краснодарский художник Алексей Рыженко выпустил очередную серию картинок, которые вызвали живой отклик у горожан. Его нынешние карикатуры посвящены проблеме мусора и ответственного отношения к отходам.

Художник разделил людей на две группы. Фото: ryzhenko.a.v

Автор условно разделил людей на две группы. Одни выкидывают мусор в контейнеры и занимаются раздельным сбором. По мнению художника, это хорошие люди. Другие – плодят свалки на городских улицах, не донося мусор до специальных баков. Также они имеют привычку выбрасывать пакеты с отходами через окно или оставлять их в ближайших урнах.

Мусор оказывается на пустырях и безлюдных переулках. Фото: ryzhenko.a.v

Все рисунки Алексей снабдил язвительными комментариями в отношении нерях.

- Подбрасывают мусор соседям. Да, у этих людей есть определенная мотивация. Но лучше они от этого не становятся. Бросают мусор возле своей машины. До мусорки идти 100 метров, а машина уже прогрета, - гласят подписи.

Многие краснодарцы узнали своих соседей. Фото: ryzhenko.a.v

Остросоциальные карточки воодушевили краснодарцев. Пользователи даже захотели развесить их в своих подъездах и дворах в назидательных целях. Некоторые узнали в них своих соседей.

- Этих чудаков очень много вокруг нас, - отметили подписчики художника.

Ранее Алексей изобразил, как выглядит краснодарская маршрутка в час пик. Он сравнил поездку на автобусе в час пик с боями гладиаторов. Под Новый год Рыженко выпустил еще одну «актуалочку» про типы людей на корпоративах.