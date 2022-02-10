Школьники спасли провалившегося в расщелину теленка в Сочи

Момент спасения теленка. Фото: стоп-кадр из видео

Это случилось на Министерских озерах в Сочи. Там на обочине дороги разгуливали коровы: мать со своим теленком. В какой-то момент детеныш, не заметив расщелину в земле, провалился туда. Самостоятельно он выбраться бы не смог.

На его спасение пришли два школьника. Мальчишки, увидев произошедшее, сразу же ринулись к яме, в которую угодил теленок.На кадрах, распространившихся по местным пабликам, видно, как сначала к расщелине подбежал один из юных спасителей - ребенок склонился над ямой и попытался самостоятельно вытащить животное, попавшее в западню. Но в одиночку это было крайне трудно сделать. Поэтому на помощь мальчишке подбежал его товарищ. Ребята схватили теленка за копыта и вызволили животное из ловушки. Спецоперация прошла за считанные минуты.

Спасенный теленок, по всей вероятности, сильно перепугался. Неравнодушных школьников-спасителей даже не поблагодарил - сразу же поскакал к матери, а ребята продолжили свой путь.

Напомним, ранее "Комсомольская правда" - Кубань" писала о спасении слепой дворняжки. Собака провалилась в припорошенную снегом яму и начала жалобно выть на всю округу. На эти звуки прибежали местные жители. Они достали бездомную собаку и отвезли в приют "Краснодог". Там восьмимесячной слепышке дали имя и поставили диагноз - слепота, вызванная вирусной инфекцией. После этого дворняжке Адане назначили курс лечения, а волонтеры открыли сбор денежных средств на необходимые лекарства.

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