Названа предварительная причина смерти рэпера из Хакасии в Сочи

Владимир Богданов прожил в Сочи меньше месяца.

Названа предварительная причина смерти рэпера Владимира Богданова из Хакасии в Сочи. Напомним, его тело найдено в съемной квартире на курорте 9 февраля. Мужчину обнаружил владелец жилья, когда приехал проверить, что с ним случилось. Больше недели ему пытались дозвониться друзья, родные и сам хозяин квартиры.

Тело рэпера нашли хозяева квартиры, которые забили тревогу, когда не смогли выйти с ним на связь.

- Была проведена судебно-медицинская экспертиза. Смерть наступила в результате проникающего ножевого ранения в живот. Мужчина умер от кровопотери, - уточняет «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Однако, предварительно, версия об убийстве не рассматривается. Тело мужчины нашли в квартире, которая была закрыта изнутри.

В обстоятельствах смерти мужчины продолжают разбираться следователи, которые назначили проверку.

- Проводится комплекс экспертиз, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю. - По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Музыкант известен под творческим псевдонимом "Рикосан".

А тем временем тело Владимира Богданова семья забрать пока не может. Родные находятся за тысячи километров от него в Хакасии. Сейчас они ищут средства, чтобы заплатить за транспортировку тела. Рэпер был родом из Абакана. Именно здесь он начинал свой творческий путь, выступал на сцене в местных заведениях. Музыкант неоднократно участвовал в различных хип-хоп-фестивалях, становился победителем некоторых рэперских турниров.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», некоторое время Владимир жил в Екатеринбурге вместе со своей девушкой. В Сочи мужчина приехал 7 января. Устроился работать он в продуктовый магазин, где в последний раз появился за несколько дней до своей смерти.

Друзья мужчины говорят, что на курорте он хотел немного развеяться, вдохновиться и продолжить творить. При этом многие до сих пор не могут поверить в то, что его больше нет.

- Я до сих пор не могу поверить в это. Он был отзывчивым, веселым, добрым, близким по духу человеком. Ну как же так? Вова, брат, ты навсегда останешься в нашей памяти, - пишут друзья в соцсетях.

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