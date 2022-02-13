Последний прямой эфир рэпера из Хакасии, которого нашли мертвым в съемной квартире в Сочи

Владимир вышел в прямой эфир через неделю после переезда в Сочи. Фото: кадр из видео.

В обстоятельствах смерти 32-летнего рэпера Владимира Богданова из Хакасии, которого нашли мертвым в съемной квартире в Сочи, сейчас разбираются следователи. Они назначили комплекс экспертиз, чтобы разобраться в обстоятельствах случившегося. Узнать, что случилось в тот роковой день, хотели бы и родные, которые объявили сбор средств для транспортировки тела музыканта на родину.

Тело рэпера нашли хозяева квартиры, которые забили тревогу, когда не смогли выйти с ним на связь.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», Владимир Богданов прославился в Абакане, когда начал выступать в местных клубах. Парень выступал со своими авторскими песнями. Не раз участвовал в рэп-фестивалях и различных турнирах. Затем некоторое время он жил в Екатеринбурге вместе со своей девушкой. А в начале 2022 года перебрался на юг.

- Он просто бросил все и поехал в Сочи. Ни друзей, ни знакомых у него там не было, насколько я знаю. Более того, денег у него было не шибко, но Вову это не остановило. Наверное, хотел немного перезагрузиться, отвлечься, набраться сил. До сих пор не верю, что он ушел... - вспоминают знакомые Владимира Богданова.

В родном Абакане мужчина участвовал в рэп-баттлах.

В Сочи мужчина приехал 7 января. Снял небольшую квартиру в пятиэтажке. Устроился работать в продуктовый магазин в нескольких минутах ходьбы от дома.

В своих соцсетях Владимир часто делился короткими видео, в которых он поет свои песни или просто делится тем, как прошел его день. К слову, через неделю после приезда Владимир вышел в прямой эфир, который станет последним в его жизни.

Стрим длился около 18 минут. Началось видео с того, что мужчина наводит порядок - с тряпкой в руках он вытирает пыль, подметает пол. Уборка происходит под его авторские треки. Подпевая, Владимир то и дело поглядывает на экран, чтобы ответить пользователям, подключившимся к эфиру.

- Все ништяк, Саня! - обращается он к одному из своих знакомых. - Просто взял и приехал... У меня долгов нет, ипотеки нет, просто взял и приехал!

Эфир прерывается на моменте, когда плейлист закончился. Владимир экстренно прощается, чтобы продолжить уборку. Через две недели он перестанет выходить на связь с родными, которые, естественно, забьют тревогу и обратятся в полицию. А спустя еще неделю тело рэпера найдет хозяин квартиры.

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