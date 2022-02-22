«Собрались за четыре часа – и в путь». Жители Краснодарского края едут в Ростов, чтобы помогать беженцам

Студенты из Анапы поехали в Ростовскую область помогать беженцам обустроить быт. Фото: Александр Асташов

Обострение военного конфликта на юго-востоке Украины заставило тысячи людей покинуть свои дома. Женщины, старики и дети из республик ЛНР и ДНР в одночасье стали беженцами и нашли приют в России. Многих из них разметили в пансионатах временного проживания. Там они получают необходимую помощь, есть крыша над головой и горячее питание. А главное – не слышны взрывы.

Жители Краснодарского края уже с субботы, 19 февраля, несут гуманитарную помощь в пункты, расположенные во всех городах и районах региона. Кто-то поддерживает беженцев финансово, перечисляя деньги на специальные счета. Немало и тех, кто безвозмездно предлагает жилье для беженцев. Приютить у себя тех, кто бежит от войны, готовы жители Краснодара, Анапы, Динского района, станицы Полтавской.

Пока помощь для беженцев собирают на местах, студенты из Анапы решили не отсиживаться дома, собрали сумки и поехали в Ростов. Помогать делом.

- В воскресенье позвонили, мы собрались за четыре часа. В итоге поехали 10 человек для того, чтобы помогать людям, - рассказал «КП»-Кубань» заведующий кафедрой общеобразовательных дисциплин в Анапском индустриальном техникуме Александр Асташов.

Приехав на место, ребята поняли, что без мужских рук в санатории «Звезда» женщинам с детьми пришлось бы тяжело. Закатав рукава, они стали переносить мебель, дезинфицировать помещения, убирать территорию и даже мыть полы. Часть из студентов ушли на сортировку и погрузку гуманитарной помощи. Сами они, кстати, спят на полу в спальных мешках.

- Я считаю, что молодежь должна быть на передовой. У нее не все потеряно, раз они сразу же отправились в путь, как только узнали, что нужна их помощь, - признается Александр. - Лично для меня эта поездка - это одно из проявлений гражданской ответственности и возможность поддержать братский народ в трудной ситуации.

Во вторник, 22 февраля, первый транш гуманитарной помощи отправился в Ростовскую область из Краснодарского края. Это продукты питания и предметы первой необходимости, которые собирали различные партии в своих пунктах, а также верующие в храмах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не хотим свои хаты отбивать от бандитов»: Казачий атаман выступил с громким заявлением

Атаман Таманского казачьего отдела Иван Безуглый высказался о событиях вокруг ДНР и ЛНР (подробности)