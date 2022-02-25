Дополнительные поезда в Москву и автобусы по часам. Что сейчас происходит на вокзалах Краснодара

Железнодорожный вокзал Краснодар 1 Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Краснодарский железнодорожный вокзал принял на себя тех пассажиров, которые из-за отмены самолетов не смогли улететь из города в разные уголки страны. 24 февраля юг страны прервал авиасообщение. В 11 городах России закрыты воздушные ворота, пока что полеты признаны небезопасными. До 2 марта отменены все рейсы в Краснодаре, Анапе и Геленджике.

Железнодорожный вокзал Краснодар 1 Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Работает только сочинский аэропорт, 25 февраля его перевели немного на другой режим. Воздушная гавань стала временным пересадочным хабом для тех, кто планировал поездку в Краснодарский край и кто собирался выбраться из региона домой.

Железнодорожные пути Фото: Евгения ХАЛИКОВА

То есть до 2 марта пассажиры прибывают в Краснодарский край через Сочи, а потом любым удобным способом добирается в нужную точку Кубани. Из Сочи ходят автобусы, электрички и поезда в крупные города региона.

В здании железнодорожного вокзала Краснодар 1 все как обычно Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Повысилась нагрузка из-за этого на железную дорогу. Но очередей и ажиотажа на вокзалах нет. В РЖД пустили дополнительные поезда.

На главном железнодорожном вокзале в Краснодаре все как обычно - пассажиры прибывают, отъезжают и их встречают. Толп нет, на баулах никто не сидит, за билеты у касс не дерутся.

В здании железнодорожного вокзала Краснодар 1 все как обычно Фото: Евгения ХАЛИКОВА

- У меня был билет на самолет до Новосибирска, с пересадкой в Москве. Но улететь не смогла, рейс отменили. Я без проблем сдала билет, сделала это в мобильном приложении в телефоне, и купила билет на поезд до Москвы, - рассказывает Елена Агафонова. – Никаких проблем с покупкой билета в плацкарт не было. Так что скоро уеду.

У касс даже непривычно мало людей. Очередей нет.

- Билетов на поезда всем хватает, ждать пассажирам не приходится,- пояснили в кассах.

Переходим площадь железнодорожного вокзала и оказываемся на автобусном. Тут и до всех событий было всегда шумно и многолюдно. И сейчас то же самое. Люди едут в разные направления Краснодарского края.

Автовокзал в пятницу многолюден Фото: Евгения ХАЛИКОВА

- Пятница же, в этот день пассажиров у нас всегда много, - говорят на автовокзале Краснодар 1. – Студенты разъезжаются по домам, разные работники. Мы в пятницу всегда увеличиваем количество автобусов.

Лавочки автовокзала забиты людьми, в основном это студенты.

Люди ждут отправления автобуса на вокзале Фото: Евгения ХАЛИКОВА

- Решила уехать днем, так как вечером тут еще больше людей будет, - говорит блондинка Вика. – Еду в Курганинск, я всегда стараюсь домой в пятницу днем выбраться. А в воскресенье вечером обратно в Краснодар. Билет обратный сразу же покупаю, как приезжаю в родной город.

Люди ждут отправления автобуса на вокзале Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Автобусы идут строго по часам, все четко. Задержек никаких нет, очередей на них – тоже.