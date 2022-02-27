«Не ждем с моря погоды, а летим на «Ласточке»: как туристы выбираются из Краснодарского края

"Ласточки" для многих стали палочками-выручалочками во время закрытия аэропортов. Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Пап, мы же должны были лететь, - спросонья говорит маленький мальчик в коляске, оглядываясь по сторонам.

- Мы и полетим… - отвечает ему отец и берет на руки. – На «Ласточке»!

На вокзале Анапы сейчас это главная «палочка-выручалочка». После того, как на Донбассе началась спецоперация, 11 аэропортов на юге страны закрыли. В список попала и воздушная гавань Анапы. Отсюда улететь планировали многие семьи, приехавшие погостить к родственникам или просто отдохнуть вне сезон.

- На территории Анапы находятся 5 тысяч отдыхающих. Никто из них не останется без внимания и поддержки, - заверили в пресс-службе администрации курорта.

На анапском вокзале вагоны заполнились лишь на половину. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Тем, кто пока переживает куда-либо выезжать, предложили бесплатно остаться в санаториях и гостиницах до 3 марта. Кто все-таки хочет домой, может сесть на поезд.

- Все равно полетим. Не из Анапы, так из Сочи! – смеется пенсионерка Галина Федоровна. – Мне внук говорил: «Ба, да посиди, все откроют, тогда и улетишь». Ну а смысл томиться, да и время тратить впустую? Вот и решила домой в Красноярск из Сочи добираться. А деньги за отмененный рейс потом верну – считай, ничего и не потеряла.

Примеру женщины последовала и семья из Иваново. Они отдыхали в Анапе с ребенком. На курорт прилетели из Москвы на самолете, 27 февраля должны были по воздуху вернуться домой.

Основной поток людей сел именно в Краснодаре. Далее полные поезда едут до Адлера. Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Но планы пришлось поменять. Оставаться в Анапе не захотели, погода не та все-таки. Было бы солнце – остались бы, конечно, на пляже. Ехать в Иваново на поезде очень трудно, особенно с маленьким непоседой. Как узнал, что аэропорт Сочи работает, тут же билеты взял, - рассказывает Сергей.

Семье предлагали добраться из Анапы в Сочи на такси. «Бомбилы» уверяли – так быстрее будет и дешевле. Правда, про знаменитые серпантины, кажется, упомянуть забыли.

- Благо, друг остановил. Говорит «чего вы голову ломаете – езжайте на «Ласточке». На ней точно долетите, - продолжает мужчина и параллельно рассказывает сыну о станциях, на которых останавливается поезд. – Видишь, сынок, хоть Россию посмотрим, побережье изучим. С самолета такую красоту не увидишь!

Среди пассажиров много туристов с детьми. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Кстати, из Анапы поезд трогался практически пустой. Много мест пустовали.

- Погодите, сейчас доедем до Краснодара, - улыбаясь, отвечает проводник.

Как оказалось, вокзал в кубанской столице для тех, кто сел в Анапе, - всего лишь одна из остановок. Основной поток пассажиров «Ласточка» собирает именно в Краснодаре. Именно здесь садятся сотни туристов, чтобы доехать до Адлера и далее – в аэропорт Сочи. Напомним, он сейчас работает как временный хаб. За сутки он планирует обслужить более 26 тысяч пассажиров. Ряд авиакомпаний в ближайшие дни будут использовать широкофюзеляжные воздушные суда, чтобы сумели поместиться все желающие.

Ласточка из Анапы в Адлер доезжает за 7,5 часов. Фото: Евгения ХИЛЬКО

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