Умиротворение и тишина: Как выглядит Анапа не в разгар сезона

Такой Анапу летом вы точно не увидите. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Вот уже три дня как закрыто небо над Краснодарским краем – приостановлена работа в том числе аэропорта Анапы. Он не принимает и не отправляет рейсы до 2 марта.

- На курорте находятся 5 тысяч отдыхающих, - рассказали в мэрии Анапы. - Никто из них не останется без внимания и поддержки.

Все, кто гостил на курорте, может оставаться и дальше. Мэрия города попросила средства размещения пойти туристам навстречу и продлить их ночевки до 3-го числа включительно. Но, судя по всему, этим предложением решили воспользоваться единицы. Многие все же спешат покинуть Анапу, если не по воздуху, то на поезде.

- Погодка пока холодная. Было бы лето, с удовольствием бы остались, - говорит семья из Иваново, которая решила ехать в Адлер, чтобы из аэропорта Сочи вылететь домой.

В феврале открыт лишь один сувенирный магазинчик около пляжа. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Действительно, сейчас на курорте нет того ажиотажа, что обычно наблюдается летом. На набережной людей немного. Здесь нет гуляющих пар, фотографирующихся на фоне морского пейзажа.

Абсолютно пустные набережные - такое редко бывает. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Пару человек можно встретить на песчаном пляже. Но, в основном, это местные жители, которые вышли подышать морским бризом. Территория у моря пуста - лежаки и зонты были убраны еще осенью.

Сотни торговых точек закрылись на зиму. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Большинство кафе и ресторанов закрыты. На набережной в Анапе работающих заведений пока немного.

- Мы работаем в обычном режиме. Но, начиная с декабря, мы в основном готовим блюда навынос или же на доставку, - говорит администратор одного из популярных рыбных заведений. – Как и прежде, проверяем у всех QR-коды. В день у нас за столиками бывают от силы человек 10-15. Есть постоянные клиенты.

Пляжи будут готовы к 1 мая. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Роллетами закрыты и торговые точки. В Анапе на пляже удалось найти лишь одну сувенирную лавку, как и прежде, работающую для туристов. Магнитики пользуются спросом даже зимой.

- На данный момент большинство заведений закрыто из-за зимнего сезона. Подготовка начнется в ближайшее время, - сказали «КП» - Кубань» в администрации Анапы. – 100% готовность объектов и пляжей должна быть к 1 мая.

Такой Анапу летом вы точно не увидите. Фото: Евгения ХИЛЬКО

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