В Сочи спрос на недвижимость приходит в норму. Эксперт рассказал почему не будет снижение цен

Сейчас цены на жилье в Сочи активно корректируются Фото: Михаил ФРОЛОВ

В январе 2022 года спрос на покупку недвижимости в Сочи вырос на 20,18% по сравнению с прошлым годом. Но несмотря на это, количество запросов на приобретение жилья снизилось почти на 38%.

В 2021 году активности покупателей был именно в начале года. После потребительский спрос начал затягиваться и постепенно снижаться. «Тишина» в сфере недвижимости была с февраля по декабрь 2021 года. Из этого делаем вывод, что всплеск на покупку недвижимости был зафиксирован только в марте и ноябре за весь прошлый год.

Когда начали закрывать отдельные страны в связи с коронавирусом, на покупательский интерес к недвижимости в Сочи сильно не повлияло. В большей степени это задевает именно арендный бизнес. Но все же, снижение спроса идет на приобретение жилья.

-Самым ярким примером того, когда рынок отреагировал на закрытие границ, стал случай, когда из-за пандемии были ограничены все самые популярные у россиян направления, - заявил эксперт по рынку недвижимости Сочи Кирилл Флутков. - Всплеск спроса был заметный, но он был краткосрочным.

Что же «отпугивает» клиентов от покупки дома или квартиры в Сочи? Для тех людей, которые приобретают недвижимость для себя, смущают высокие цены, а также отсутствие достойного предложения и юридические риски. Например, ранее писали, что при покупке дома на Красной Поляне за 1,5 млн рублей, вы сможете получить только дом. То есть полноценной земли у вас не будет.

Но для инвесторов, которые ранее вложились в покупку сочинского жилья, рост цен, наоборот привлекает.

-Сейчас цены на жилье в Сочи активно корректируются, - отметил частный брокер Кирилл Флутков.

Поясним. Ранее недвижимость, которая выставлялась на продажу по явно завышенным ценам, пошла вниз. А те объекты, которые были недооценены, начали экспонироваться с прибавкой в цене.

Высокий спрос со стороны жителей России и небольшой объем рынка Сочи является защитой от застоя цен в городе.

Ранее сообщалось, что в Сочи можно приобрести дом за 5 млн рублей. Причем жилье находится в Адлерском районе. А площадь составляет 76 кв. м.

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