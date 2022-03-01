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Общество1 марта 2022 14:26

Загородная недвижимость в Сочи подешевеет в 2022 году. Эксперт рассказал о ситуации на рынке

Самый дешевый дом стоит 5 млн рублей
Ангелина НАЗАРЧУК
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Количество потенциальных покупателей снизилось на почти на 38%.

Количество потенциальных покупателей снизилось на почти на 38%.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В январе 2022 года покупательский спрос на недвижимость в Сочи вырос на 20,18%. Об этом ранее сообщила «КП»-Кубань». Но несмотря на это запросов стало намного меньше, чем в январе 2021 года. Количество потенциальных покупателей снизилось на почти на 38%.

На данный момент людей больше всего интересуют объекты недвижимости, которые недорогие. Например, они рассматривают квартиры от 5 млн рублей, а дома от 15 млн.

-В 2022 году мы не ждем такого резкого роста цен, который наблюдался в 2020 и 2021 году, - сообщает эксперт рынка недвижимости Сочи Юлия Усачева. - При этом все же недвижимость в Сочи будет дорожать.

За 2022 год исследователи обещают рост цен на 10-15% в сегменте квартир.

-Заметным трендом последнего времени стала реконструкция старых санаториев, гостиниц, пансионатов в современные апарт-комплексы или отели, - отметила Юлия Усачева. - Сейчас большинство наиболее перспективных подобных объектов либо уже обновлены, либо уже в процессе.

На 1 марта 2022 года уже отреставрировали порядка 80% санаториев. Также появляется множество новых объектов в Лазаревском микрорайоне. В Лазаревке застройщики планируют построить апарт-комплекты, а также коттеджные поселки.

В сегменте новостроек точно ждать снижения цен не стоит. А вот что касается загородной недвижимости, то тут покупателям повезло больше. В данной сфере присутствует большой объем предложений. Это может привести к застою цен. А в некоторых случаях даже к их снижению.

Ранее сообщалось, что самый дешевый дом в Сочи можно приобрести всего лишь за 5 млн рублей. Площадь дома составляет 76 кв. м. Недвижимость расположена в Адлерском районе Сочи.

А самый дорогой дом выставлен на продажу стоимостью в 1,8 млрд рублей. Недвижимость имеет площадь порядка 1,6 тыс. кв. м. А расположен дом в Хостинском районе Сочи.

«КП»-Кубань» удалось выяснить, что из-за высоких цен на недвижимость в Сочи порядка 25% потенциальных покупателей, которые изначально рассматривали квартиры и дома только в Сочи, уходят в другие города или регионы.

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