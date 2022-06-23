Оторвал святыни от сердца. Почему незадолго до смерти Юра Шатунов избавился от любимых икон

Лидер группы "Ласковый май" Юрий Шатунов вместе с настоятелем хостинского храма Преображения Господня в Сочи Ильей Быстровым. Фото: shatu.ru

Юрий Шатунов, получивший всесоюзную популярность как солист группы «Ласковый май», был верующим человеком. Выступал он всегда с крестиком на шее, часто посещал храмы. Мало кто знает, что долгое время с собой на гастроли он даже возил одну старинную икону. Святыня, считал певец, оберегала его от несчастий. Но в какой-то момент своей жизни решил избавиться от любимых икон.

В 2009 году кумир 90-х приехал в Сочи из Германии, где на тот момент уже жил с семьей. Как оказалось, за пару лет до этого приезда он прокатился по всем церквям курорта, чтобы выбрать свою, подходящую для крещения ребенка. В итоге остановился на храме Андрея Первозванного, что в самом центре Сочи. А позднее заглянул в храм Преображения Господня, расположенный в Хосте.

Лики святых Юра, можно сказать, оторвал от сердца. Фото: shatu.ru

- Когда приход возглавил новый настоятель, мы решили взять храм под свою опеку. Помогаем деньгами, - рассказывал тогда kp.ru Андрей Разин, продюсер «Ласкового мая». - Юра вот решил подарить старинные иконы.

Певец, как оказалось, решил отдать Неопалимую Купину, Илью Пророка и икону сошествия Святого Духа на апостолов, которые были написаны еще 200 лет назад! Эти образы долгое время стояли в сибирском храме, а потом больше 20 лет колесили с Юрой Шатуновым на гастролях. Святыни певец приобрел случайно, когда был в Красноярске в 1987 году.

Юрий Шатунов ставит свечку в храме после того, как подарил святыни. Фото: shatu.ru

- Был магазин комиссионный, в котором стояло много-много всякой утвари. И почему-то эти иконы приглянулись, - вспоминал тогда Юрий Шатунов. - Потом мы спросили: "Что это за иконы? Откуда они?" Нам сказали, что был храм, который сгорел, а иконы оставшиеся выставили на продажу.

Тогда их певец и приобрел. Но позже лики святых решил подарить храму. Юра буквально оторвал их от сердца.

- Сочинцам они нужнее, - улыбался музыкант.

Как удалось узнать kp.ru, иконы сначала отдали на реставрацию, после которой образы стали выставлять в зал для прихожан. Вот только сейчас увидеть те святыни нельзя.

После того, как в храме сделали полностью другую роспись, иконы Шатунова убрали в ризницу. Фото: Олег УМАРОВ

- В храме делали полностью другую роспись в стиле гризайль. После этого выставляли уже новые иконы, - рассказывает одна из служительниц храма. - А иконы Юрия были старинные, сейчас их храним в ризнице храма.

Правда, что дальше будет с ними, пока неизвестно.

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