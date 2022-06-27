В Краснодаре автобусы временно объезжают улицу Московскую из-за подтоплений

Участок подтопило из-за сильных дождей Фото: krd.ru

В Краснодаре автобусы временно объезжают улицу Московскую. Это связано с подтоплениями участка от улицы Солнечной до улицы им. Петра Метальникова из-за обильных дождей. Об изменениях в маршруте сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, на время откачки воды улицу объезжает транспорт по маршрутам № 21, 52, 56, 62, 78 и 93.

Автобусы № 21 и № 93 от улицы Зиповской проезжают по улицам Московской, Солнечной, Российской, переулку Гаражному и далее по маршрутам. Обратно они выезжают как обычно на улицу им. Петра Метальникова - заезд на ТЦ «Стрелка». Затем автобусы следуют по улицам им. Петра Метальникова, Российской, Солнечной, Московской и по маршрутам.

Автобусы № 52 от улицы Ростовское Шоссе проезжают по улице им. Петра Метальникова, разворачиваясь на ТЦ «Стрелка». Обратно транспорт идет по улицам им. Петра Метальникова, Ростовское Шоссе и по маршруту.

Автобусы № 56 от улицы Черкасской следуют по улицам Российской, им. Петра Метальникова – заезд на ТЦ «Стрелка». Далее транспорт проезжает по маршруту.

Автобусы № 62 от улицы им. 40-летия Победы проезжают по улицам Московской, Солнечной, Агрохимической, Гомельской, им. Есенина, им. Петра Метальникова, Российской. После транспорт также идет по стандартному пути.

Автобусы № 78 от улиц Московской следуют по улицам Солнечной, Российской, им. Петра Метальникова и далее проезжают по маршруту.

Уточняется, что трамваи №5,8,15,21 и 22 работают, как и прежде. Утренний сбой в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства объяснили ДТП легковушек. Составы №5,8 и 15 стояли на перекрестке улиц им. Гоголя и им. Суворова в сторону ж/д вокзала Краснодар-1 с 7:30 до 8:23.

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